La pota i el calamar

La qualitat i el preu del calamar en els mercats depèn molt de l’art de pesca utilitzat. L’òptim i més car és el pescat amb potera a la prima, d’un en un, amb una eina de forma oblonga coronada d’hams a la qual s’aferra el pobre cefalòpode enganyat creient que l’enginy és una femella. Menys exquisit és l’anomenat calamar de bou, el que pesquen les barques de bou a l’arrossegament amb bon resultat si exceptuam que sol quedar una mica esclafat, amb cops i alguna esgarrinxada. Un consell a novells, a la compra no es confonguin i acabin comprant pota per calamar. S’assemblen, però pertanyen a diferent família. La pota és basta, fretura de finor i tarda més en cuinar-se.

A la plataforma Netflix s’emet una sèrie, El joc del calamar, que arrasa audiències arreu del món però, creguin-me, el títol que veritablement se l’hi adiria és el Joc de la pota. Només n’he vist el primer capítol per pura curiositat, guiat per la nacionalitat coreana de la sèrie i el bon nivell del cinema del país. La pota, emperò, no té res a veure amb el molt premiat calamar de Paràsits, un film súper ben parit, costumista i amoral, on s’enganxen dues famílies, rica i pobre, on no s’escatimen seqüències de violència, ple d’humor intel·ligent i, això sí, sense apel·lacions simbòliques a cap lluita de classes, com no fossin les classes de surrealisme.

A anys llum del calamar de potera de Paràsits, el joc uniformat de la pota l’organitzen uns tipos rics amb ganes de bauxa que cerquen desgraciats amb problemes econòmics, als quals ofereixen doblers a canvi de participar en un joc de proves on et jugues la vida. L’únic divertiment que vaig veure era una cursa macabra de devers quatre cents participants dels qual només se’n salven quaranta, mentre que els perdedors moren crivellats per unes metralladores estratègicament situades. Uf! Per acabar, un avís a navegants. Com ardit de sèrie, entre els jugadors es destaca el paper d’un simpàtic protagonista, òbviament mascle, del qual ja s’albira que serà el fil conductor de la primera temporada i, perquè no, de la segona. A aquest no el mataran per imperatiu del guió.