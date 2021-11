Los americanos se van del trabajo

M ientras el debate español se concentra en la nomenclatura de las pérdidas forzosas y dramáticas de empleo, las secuelas de la pandemia incluyen en Estados Unidos un desprecio mayúsculo por la continuidad laboral. A partir de junio, cuatro millones de personas se desenganchan cada mes voluntariamente de sus puestos de trabajo. No regresan, con una presencia masiva de jóvenes entre los desertores.

El análisis laboral estadounidense prestigia una estadística más decisiva que la ocupación per se, consistente en evaluar el número de trabajadores que han cambiado voluntariamente de empleo en un plazo determinado. Esta movilidad se interpreta como un comportamiento virtuoso, en cuanto que define la vigencia de un mercado de trabajo, inexistente sin los cambios de ocupación. Sin embargo, los actuales abandonistas no migran a otra empresa. Se limitan a ausentarse de la maquinaria, a consagrarse abrumadoramente a sus intereses o fantasías personales. Es clave resaltar que la inmensa mayoría no pueden permitírselo, por lo que puede hablarse de un suicidio colectivo en términos económicos.

Una cuarta parte de los estadounidenses menores de 35 años no tienen un trabajo ni lo están buscando. Por situarse en el epicentro de la servidumbre laboral, para ellos se acabó el fichar a horarios predeterminados. En el capítulo más urgente y llamativo de este absentismo consolidado, los grandes almacenes tienen problemas para reforzar la plantilla, en las primeras navideñas promovidas por el epidemiólogo en jefe Anthony Fauci como el retorno a la normalidad.

Según contabiliza el New York Times con tres ejemplos concretos, los grandes almacenes Macy’s simbolizan la pauta de comercios que ofrecen un sobresueldo de cuatrocientos euros por cada familiar o amigo que logran incorporar sus trabajadores en plantilla. En el mismo ramo, el coloso Walmart ha subido el salario a quince euros por hora, y ofrece asimismo becas escolares a sus empleados. En fin, los recién contratados en los almacenes de Amazon reciben una prima de fichaje de unos 2.500 euros.

El balance pesimista de la pandemia social apuntaba a que el Estado había pulimentado nuevos mecanismos de control de la población, que serían difíciles de corregir. Sin desdeñar este peligro, no se calculó que también los ciudadanos desarrollarían durante el encierro una independencia suicida según los cánones. Para renunciar a un sueldo que ni siquiera se sale a buscar, la gradación de estados de ánimo recorre los niveles desde la indiferencia hasta una lucidez devastadora. La avidez por un empleo o la posibilidad de acceso hipotecario a una vivienda se contemplaban como las bases del arraigo burgués, en la interpretación incluso de mentes tan poco envidiables como George Bush.

La anomalía conduce a que los trabajadores reclutados para las Navidades puedan seleccionar con pausa la oferta más conveniente, una postura incomprensible en el frenesí contratador previo a la pandemia. Esta insólita inversión de los comportamientos ha sacudido con la potencia habitual a Estados Unidos, pero se salda con réplicas reseñables en España. Ha ocurrido con la sustitución fallida mediante trabajadores autóctonos de las desagradecidas tareas agrícolas. En un entorno netamente urbano, tal vez no se ha ahondado lo suficiente en la perplejidad de que los grandes bancos que reducen plantilla se hayan encontrado con más solicitudes de bajas incentivadas que puestos deseaban cancelar.

Los fugados del mercado laboral atienden a proyectos personales que han adquirido una urgencia súbita, además de propiciar un resurgimiento de las actividades altruistas en la estela de los aplausos al personal sanitario. Con todo, el catalizador fundamental de la deserción radica en las malas condiciones de trabajo y en los sueldos insignificantes, dos rémoras que disuelven el vínculo con la empresa. El adelgazamiento indefinido de la calidad del empleo ha chocado, al menos en Estados Unidos, con la evidencia de que lo barato sale caro. La mitad de los trabajadores de hostelería pretenden abandonar el barco en el imperio americano.

Los millones de desmarques mensuales han popularizado términos como el divertrabajo. Puede parecer un concepto frívolo, hasta que se recuerda que el principio inspirador de Richard Feynmann, tal vez el físico más celebrado del siglo XX después de Einstein, obedecía al eslogan «quiero divertirme». No todas las empresas pueden convertirse en los campus de tenis de mesa y golosinas gratuitas de Silicon Valley, pero los más apurados han empezado a recomponer las quebrantadas relaciones con los trabajadores.

La pandemia ha obligado a cada ser humano a reencontrarse consigo mismo. El resultado ha sido tan sorprendente como quebradizo, el descubrimiento de una fragilidad reconfortante. Los calendarios vitales se contemplan desde una perspectiva acelerada, los señuelos tradicionales para captar a los trabajadores apellidados de esenciales se han vuelto trasnochados. El cambio aguarda.