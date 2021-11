El pago del alquiler del piso se te hace imposible. Este mes la factura de la luz sube a 150€ y se te ha jodido la caldera. No sabes si esta semana podrás ducharte con agua caliente y el barrio cada vez se parece menos a lo que solía ser. Personas de otros países son ahora tus vecinos. Lo han invadido todo. Negocios rotulados en su idioma, productos que no son para ti y una idea que se va materializando en tu cabeza: para nosotros no hay dinero pero para ellos sí. ¿No lo notas? El barrio ya no te pertenece. Cada vez formas menos parte de las decisiones de los políticos (a los que consideras iguales). No nos tienen en cuenta. Gobiernan para los de fuera. No para nosotros.

Decides ir a un pueblo de tu hermosa isla para desconectar, sin embargo la rabia te carcome cuando te das cuenta de que también allí eres extranjero en tu propio país. Se han hecho con todo. Están arrasando con nuestra cultura y con nuestra forma de vida. No dejarán nada para nosotros. Cada vez hay menos seguridad y el bar en el que trabajabas tiene ahora precios prohibitivos. ¿Quién es el culpable? Los MENAs: Mayores Extranjeros Nórdicos y Alemanes. Estas personas de clase pudiente tienen un plan y tienen dinero para llevarlo a cabo. Comprar todo para que los de aquí no tengamos absolutamente nada. Quieren echarnos de nuestras casas y de nuestros barrios. Preocúpate si en la panadería de tu barrio las magdalenas empiezan a llamarse muffins. Ese es el primer indicio de que los MENAs andan cerca. Su modus operandi es sencillo: comprar la isla. Dicen que ya transitan barrios como La Soledad y Son Gotleu en busca de propiedades. El centro de Palma y Santa Catalina se les han quedado pequeños. Habrá que ganarle terreno al mar si queremos seguir viviendo en Mallorca, ya que una de cada tres viviendas en la Serra de Tramuntana es suya.

Tienen coches de lujo cuando llevar el coche viejo al taller es una odisea para ti. Tienen piscinas enormes en sus casas, cuando a ti el mero hecho de pagar el agua se te hace imposible. Te han subido el alquiler de 700€ a 900€ y ya no te alcanza ni con todo tu sueldo para pagar una casa en la periferia de Palma. Sin embargo, ellos pueden gastar 4 millones de euros en una casa enorme sin ningún problema. ¿Necesitamos más datos para saber que nos están invadiendo? A todo esto, el gobierno que debería defenderte poco hace para evitar la catástrofe que te acucia. Y cuando hagan algo será demasiado tarde. Mientras tanto, en Canadá, Justin Trudeau, un hombre liberal de derechas, ha prometido limitar la compra de vivienda por parte de inversores extranjeros. ¡Canadá es inmenso! Baleares es un territorio insular y el peligro acecha constantemente. El Parlament y el Govern han de presionar al estado para que no pueda comprar vivienda nadie que no garantice que vive más de 200 días al año en nuestras islas. Lo que para ellos es una vivienda de recreo y vacaciones es un bien básico para la ciudadanía de aquí. Y el artículo 47 de la constitución garantiza el acceso a una vivienda digna.

Los supuestos beneficios que genera el turismo y sus inversiones para unos cuantos producen pobreza y malestar para la mayoría. No funciona ni siquiera la teoría de la decantación que tanto les gusta a los neoliberales (aquella que dice que si a los de arriba les va bien a los de abajo les llegará algo), porque el dinero no genera un círculo virtuoso. En realidad, ese dinero se queda en las mismas manos y beneficia a los mismos, los que ya tenían dinero antes. La frustración de los desfavorecidos derivada de vidas insatisfactorias llenas de necesidades es bien aprovechada por la ultraderecha. Ellos dirán que el problema es el pobre y el desamparado. Basta con que sea alguien que esté un poco peor que tú para que puedas mirarle con desdén por encima del hombro. Inventarán cortinas de humo con las que intentarán tapar la realidad. La realidad de una clase rica nórdica que pone en peligro nuestro modo de vida. La ideología funciona, en este sentido, como máscara cuando te parece un problema más grave el hecho de que se fuguen 24 personas de un avión en Son Sant Joan buscando una vida mejor que el que haya miles de personas de alto poder adquisitivo que provocan que te suban el alquiler, te expulsen de tu barrio de toda la vida y encima te exploten en un perverso sistema económico donde la ciudadanía de aquí no cuenta para nada.

Señoras y señores del Govern: es hora de actuar, es hora de poner límites a los Mayores Extranjeros Nórdicos y Alemanes de alto poder adquisitivo. Si no, acabarán con todo. Aún pueden hacer algo. Dentro de dos años será demasiado tarde.