Desde el siglo XX | Comerciantes, acuerdo sin agitación, algarada y encontronazo

Lo que sigue es la sintetizada transcripción libre de larga conversación mantenida con dos directivos de una de las asociaciones que representan al pequeño comercio en Palma. Entienden, y lo resaltan, que peatonizar es necesario, sintoniza con lo que se lleva a cabo en las ciudades europeas avanzadas. La locura de Madrid, donde las coaligadas derechas ponen puertas al campo, inútil pretensión condenada al ridículo fracaso, no cuenta ni a beneficio de inventario. Antes de que se les arguya que en su día se opusieron con estridencia a las peatonizaciones de Olmos, San Miguel, Sindicato..., que siempre que se ha transitado por esos senderos han puesto el grito en el cielo, reconocen su flagrante equivocación, aceptan que la realidad ha demostrado que estaban equivocados. Después de tal confesión de parte, tampoco soslayan la cuestión de la politización de la plataforma Recuperem Palma, en la que se tratan de incrustar quienes desean quebrar al Gobierno municipal para dar chance a las derechas, PP y Vox, en las elecciones municipales de la primavera de 2023. Es contraproducente, admiten que no les beneficia en modo alguno. Acto seguido relatan cómo restricciones al tráfico sin tener en consideración variables para ellos fundamentales les perjudicará gravemente. ¿Qué reclaman al alcalde Hila, que el miércoles les escuchó y aceptó aplazar las restricciones para ver de acomodar sus peticiones? Esencialmente que la sostenibilidad de Palma se vea acompañada de su accesibilidad, que no sea una «aventura» comprar en el pequeño comercio que uniforma la ciudad, que, aseguran insistentemente, le da vida, la convierte en algo reconocible.

Es una petición que puede parecer razonable. La pregunta surge de inmediato: ¿Cómo hacerlo? Los comerciantes plantean crear nuevos aparcamientos subterráneos fuera del anillo de las avenidas; modernizar el transporte público intensificándolo con autobuses eléctricos. Se requiere tiempo, y mientras tanto qué se hace; la solución no va a ser posponer indefinidamente la peatonización, la que de una u otra forma se ejecutará, porque, insistamos en ello, no hay alternativa razonable. Los que en la plataforma Recuperem Palma llaman a la algarada lo saben; no les importa; dicho queda: solo están para propiciar el encontronazo, agitar la polémica, soliviantar lo que se pueda. Los dos empresarios, conscientes de lo que se dirime, esperan que el diálogo con el alcalde desemboque en alguna clase de acuerdo.

Hasta aquí la conversación. Los comerciantes deben asumir que la peatonalización se hará, que no es posible sostener modelos que han sido los imperantes en el siglo XX, que no son los que imperarán en las ciudades en la actual Centuria. El automóvil será progresivamente desterrado; lo está siendo, y donde se peatonaliza no hay sanción económica para el pequeño comercio, tampoco para los empresarios de la restauración, sino lo contrario. Cierto que en Palma hay calles malditas, que arrastran gafe imposible de eliminar ni echando mano de poderosos conjuros, caso de la calle Velázquez, que jamás ha cuajado como arteria comercial. Hay otras que se hallan en parecida tesitura, pero el centro de Ciutat, cuando se peatonaliza, resurge con fuerza, deviene más humano, amable, alberga la vida que se observa en ciudades donde ya se ha avanzado más y mejor que en Palma.

Que los comerciantes negocien con Cort, que hagan valer determinadas demandas con sólidos argumentos, que los tienen; cuanto antes se olviden de los que buscan crear una fenomenal trifulca mejor les irá; algunas caras resultan sobradamente conocidas: profesionales de la pendencia política. Tienen acreditadas sus credenciales en la agitación, la propaganda y la confrontación.