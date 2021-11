Escrito sin red | Casado frena en seco el ascenso del PP

Los sondeos que señalaban hasta ahora un lento pero incesante ascenso de la intención de voto del PP para las elecciones generales (IMOP-Insights), indican esta semana que, no solamente se ha estancado, sino que se ha reducido en un punto (27,1%) y tres escaños (117). La diferencia respecto al PSOE (26,3%) se ha reducido a apenas 0,8 puntos. ¿Cuál puede ser el motivo de ese frenazo y marcha atrás en los últimos quince días? Repasemos lo ocurrido. En primer lugar, cabe considerar el acuerdo con el PSOE para designar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. El PP había mantenido una oposición frontal a pactar con el PSOE la elección parlamentaria de miembros de distintas instituciones, entre las cuales figuraban los del Tribunal de Cuentas, del TC, Defensor del Pueblo, y del Consejo General del Poder Judicial. Su argumentación, que focalizaba en la elección del CGPJ, estribaba en que eran los jueces los que deberían elegir a los jueces y no los partidos, en consonancia con los requerimientos de la Comisión Europea. La lógica inducía a pensar que lo que se pretendía para el CGPJ era extensible a las otras instituciones. Se mantenía, pues, un enfrentamiento con el PSOE a cuentas de la exigencia constitucional de los tres quintos de los votos en el Congreso y el Senado. El PP exigía, para pactar la composición del gobierno de los jueces, un pacto paralelo para reformar el sistema de elección para adecuarlo a otro más respetuoso con la separación de poderes. Esta posición, sumada al desencanto de parte del voto socialista con Sánchez tras la subida estratosférica del precio de la energía y del IPC, episodios como los indultos a los independentistas catalanes, las declaraciones de Otegi de presos por presupuestos, las nuevas transferencias al gobierno vasco por las exigencias del PNV (Ingreso Mínimo Vital) y de ERC (Netflix en catalán), sin olvidar las sentencias del TC declarando inconstitucionales los dos estados de alarma, impulsaba el crecimiento del PP.

De repente, sin ninguna explicación adicional, Casado impulsó el acuerdo con el PSOE para el TdC, Defensor del Pueblo y TC que se votó en el pleno de ayer jueves. El acuerdo votado para el Tribunal Constitucional contradice de forma flagrante la tesis defendida por el PP, pues tanto los nombres de Inmaculada Montalbán, Juan Ramón Sáez como los de Enrique Arnaldo y Concha Espejel, están considerados como próximos al PSOE y al PP respectivamente. Un apaño entre los dos partidos para repartirse el pastel; todo lo contrario, a lo defendido por Casado. Si a esto le sumamos que Enrique Arnaldo compatibilizó su trabajo en dos universidades, su cátedra de Derecho Constitucional en la U. Rey Juan Carlos con su labor docente en el centro Cardenal Cisneros, institución privada adscrita a la UCM, cuando la ley lo prohíbe expresamente, el escándalo estaba servido. El pacto de hierro entre PSOE y PP para seguir manteniendo el bipartidismo y el estado de partidos ha provocado el voto con la nariz tapada de la izquierda y el apartamiento del socialista Odón Elorza como portavoz de su grupo: «Es una indignidad para la institución del TC y para el Congreso que lo tendrá que votar».

En segundo lugar, pero quizá más determinante para interpretar esa recaída de la intención de voto al PP, figura la tensión entre Díaz Ayuso y Casado a cuentas de la petición de la presidenta de Madrid de una pronta convocatoria del congreso del partido en la comunidad (lleva tres años con gestoras) y su aspiración a presidirlo. Si Casado no discute a Feijóo ni a Moreno Bonilla la presidencia del partido en sus comunidades, al oponerse a la candidatura de Díaz en Madrid puede incurrir en un colosal error político. Los argumentos esgrimidos por la dirección del PP son fútiles y su pretensión de oponer la figura del alcalde de Madrid, Almeida, a Ayuso, un disparate de una envergadura tal que no solamente puede dividir al partido en Madrid, enajenándose, desde votos propios a votos procedentes de Ciudadanos, hasta, incluso, del PSOE en busca de una alternativa de gobierno ajena a los chantajes y concesiones a los nacionalismos. El resultado no podría ser más negativo en Madrid. Pero según como se resolviese la contienda, si de ella saliera vencedora Ayuso, entonces sí, entonces se plantearía con toda crudeza la disyuntiva de enfrentar las próximas elecciones generales con un candidato devaluado como Casado o hacerlo con una victoriosa Ayuso que habría derrotado a Sánchez en mayo de 2021 y a Casado por persona interpuesta en el congreso del partido.

Casado es un líder endeble

elevado a los altares por una perdedora Cospedal vengándose de Sáez de Santamaría en 2018 en el congreso del partido tras la dimisión de Rajoy. Se presentó renegando de él, el hombre que le introdujo en la dirección del partido, nombrando portavoz a Cayetana Álvarez de Toledo. Según los analistas políticos representaba un giro a la derecha. Después de perder por dos veces las elecciones, se reconcilió con los pálpitos políticos de Rajoy, renegando esta vez de Álvarez de Toledo, en lo que se interpretó como un intento de captación de votos de Cs. El paso siguiente tenía que ser, de acuerdo con su pretensión de unificar a la derecha, hacerse con los votos de Vox. Ahí parece haber pinchado en hueso pues Vox demuestra ser el partido con más fidelidad de voto. Además de líder endeble, Casado tiene en común con Sánchez una más que discutible trayectoria académica, favorecida e impulsada por su militancia política. Ayuso es una populista demagoga, desacomplejada, como demuestra su eslogan contra la izquierda: «drogas sí, chuches no» cuando la iniciativa de Garzón consistía simplemente en prohibir la publicidad en horario infantil de productos relacionados con la obesidad infantil. Presume de liberalismo, pero su liberalismo es simplemente económico, para nada es una liberal en el terreno de las libertades individuales, léase eutanasia, aborto o legalización del cannabis. Ahora bien, como demostró en su aparición en «El Hormiguero» el pasado martes, en una confrontación con Casado no hay color. Se lo zampa de un bocado.