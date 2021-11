La mutación social con el virus

Con más frecuencia, las llamadas verdades científicas se emiten cercadas por la ambigüedad. El primer gran estudio sobre la mortalidad por la pandemia de personas vacunadas viene de ser publicado en el prestigioso The Lancet, a partir de datos recabados en Escocia. Sus conclusiones establecen que «las muertes relacionadas con la covid-19 son extremadamente raras entre las personas con la pauta de vacunación completa». Sin embargo, el mismo artículo se guarda las espaldas al adjuntar a renglón seguido que «el riesgo de la muerte ligada a la covid-19 no se elimina totalmente con la vacunación completa». La sociedad, a través de sus gobernantes, ha de oscilar entre estos dos oráculos. Las vacunas han sido indispensables para frenar la enfermedad, pero su poder no es absoluto. En ciencia nunca lo es, pero alguien se olvidó de precisarlo.

La buena noticia es que la precaución se ha adueñado de nuevo de una ciencia axiomática en exceso al desatarse la pandemia. La mala noticia es que hay evidencias que no se pusieron de manifiesto con la campaña de vacunación. Israel pasará a la historia como el primer país inmunizado artificialmente, o eso creían sus habitantes cuando el pasado verano se congregaban en las terrazas sin mascarilla, y brindando eufóricos «a la salud de Pfizer». Pronto tuvieron que rendirse a la evidencia de un recrudecimiento inesperado de los contagios, que les impulsó a encomendarse a la tercera dosis.

En la campaña de promoción de las vacunas, que en España ha logrado unos resultados espectaculares en abierta contradicción con la rebeldía genética atribuida a la población, no se incluía la frase «seguirá habiendo muertos por covid entre los vacunados». Tampoco se prefiguró que «la doble dosis es solo el principio, en menos de un año será precisa una tercera entrega».

La proporción en la supervivencia es indestructible a favor de las personas vacunadas. El artículo de The Lancet establece una proporción en los márgenes de 65 a cuatro en la tasa de mortalidad, con o sin la inmunidad adquirida por inyección. El abismo estadístico no servirá de consuelo a los familiares de los cuatro afectados, no parece muy educado reprocharles ahora que nadie les garantizó un bloqueo vírico sin fisuras.

A lo largo de dos años, el virus ha cambiado menos que la adaptación de los humanos a la pandemia. Las sucesivas variantes han supuesto una maniobra de despiste sobre las mutaciones que el coronavirus ha provocado en la sociedad. En el caso concreto de España, la exigencia de nuevas restricciones ha caído vertiginosamente, del sesenta al veinte por ciento de la población.

La alergia a nuevas medidas coercitivas, simbolizadas para siempre en el confinamiento, no coinciden con los datos epidemiológicos. España vuelve a registrar decenas de miles de casos diarios. Además, la incidencia acumulada en torno a sesenta casos por cada cien mil habitantes es muy superior a la que en verano del año pasado decretó la estampida de países centroeuropeos, que hoy presentan cifras más preocupantes.

El virus mutante existe y mata, en contra del revisionismo instantáneo de teorías de la conspiración que pronto precederán a los acontecimientos que niegan. La mutación social, tras el fracaso de la inmunidad de rebaño, confirma que la voluntad de adaptación de los humanos supera a la tentación del pánico.