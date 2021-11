Electricidad, gas, suministro... ¿soluciones?

«La desventura de España es la escasez de hombres dotados de talento», José Ortega y Gasset. Filósofo español. Fundador de la Revista de Occidente. Exponente de la teoría del perspectivismo.

Un tanto sorprendido asisto una serie de declaraciones sobre la temporada que acaba en el marco de la feria turística World Travel Market, celebrada en Londres la semana pasada. Ufanos, algunos responsables políticos - también de la oposición, todo sea dicho - presentan los resultados económicos de las empresas turísticas como si suyas fueran. «Nos ha ido muy bien, ya veréis el próximo año», vienen a decir. En el sector, la perplejidad es máxima: cierto es que la temporada 2021 ha sido mucho mejor de lo que amenazaba en junio. En julio, de un cuadro crítico se pasó a otro estacionario. Y en agosto, se abandonó la UCI para pasar a planta... hasta llegar a octubre, donde el paciente entró en coma controlado. Como cada año. Y es aquí donde no pocos economistas expresan sus más que razonables dudas: el paciente no ha inhalado suficiente aire puro. Y ya veremos si habrá suficientes bombonas de oxígeno - léase dinero fresco - para tan largo viaje. En el horizonte, los casos de Sars-Cov-II vuelven a repuntar en toda Europa. ¿Nos saldrán los visitantes por las orejas «el próximo año»? Todo parece indicar que no. Pero nada se puede decir en esta inmensa montaña rusa que estamos viviendo desde la primavera pasada, la verdad sea dicha.

Sobre todo si no se escucha a gente sensata como Eduardo Olier Arenas, presidente de la Alliance Française en Madrid. Quien avisaba recientemente de la inevitable crisis energética que vamos a vivir los españoles por mor del cierre del gasoducto MAGREB, que lleva gas desde Argelia a España atravesando Marruecos. El cual provee alrededor del 25% del gas que llega a España, isla energética respecto de Europa: tan sólo recibe gas de Argelia directamente o por buques especializados. Para que se entienda: el MAGREB transporta unas 9.000 millones de toneladas de gas que deberán ser sustituidas ampliando el transporte por el gasoducto MEDGAZ, que va directamente de las costas argelinas a las españolas. Pero tal cantidad se antoja improbable por ser muy alta por las especificaciones técnicas del segundo gasoducto. Se hará imprescindible el concurso de grandes buques metaneros. Al existir tan sólo diez bajeles de este tipo en el mundo con capacidad de transportar 266.000 toneladas de gas, la sustitución del MAGREB supondrá la entrada en puertos españoles con terminales de gas de al menos 50.000 buques (hay algunos cálculos que hablan de más de 80.000 buques). O lo que es lo mismo, 4.000 buques al mes. Lo que hace presagiar dos cosas: en primer lugar, un enorme problema de congestión portuaria en los terminales dedicados al gas en España, que no son todos. Como segundo apunte, y en caso de un invierno riguroso -esto es, con ausencia de viento y abundancia de nublados - posibles cortes selectivos masivos de suministro eléctrico.

Pero sabedores de esta realidad, el mensaje sigue siendo otro: tranquilidad. En 2022 van a venir muchos más turistas. Como si fueran la gran solución... y está por ver su incremento real.

O si haylo, como dicen en Galicia. Es el mantra desprendido por los mismos que parecen no ver el 5,5% de inflación interanual, la subida de las materias primeras, el desabastecimiento en los supermercados - ya real, ya palpable, evidente- o la escalada de la electricidad. Que se combate aprobando una planta solar en un lugar paradisíaco como Bunyola y negando otra en un sitio absolutamente humanizado como las inmediaciones de Son Bonet. Quizás las placas del «Pont d’Inca» sean menos sostenibles que las «bunyolines». Que alguien nos lo explique, antes de que acabemos dando la razón al viejo payés. Quien, al ver al «ciutadà» hundir sus brillantes zapatos por la recién labrada «marjada», iracundo exclamó: «no n’hi han més de fetes!».