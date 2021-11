Desde el siglo XX | De cómo un infumable rapero abochorna a la Justicia española

Lo obtenido por Josep Miquel Arenas escapa a interpretación racional alcanzando cotas inaccesibles para la mayoría; no se consigue organizando campañas provistas de abundantes medios; ahí es nada: su caso desemboca en que el Tribunal Constitucional belga dictamina que las ofensas a la Corona están amparadas por la libertad de expresión, lo que de facto invalida la pretensión de extraditarlo a España; de paso abochorna a la Justicia española, al Tribunal Supremo (TS), que aceptemos que en Europa no resulta complicado hacerlo: se bastan y hasta se sobran el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y su acólito instructor Pablo Llarena. Valtònyc, huérfano de sostenes políticos más allá de los recalentados independentistas, en Mallorca menos que ínfima minoría, después de fugarse a Bruselas para escapar de la arraigada costumbre de muchos jueces españoles de vulnerar la libertad de expresión, sentenciado a pena de cárcel dictada por el TS a partir de la querella presentada por el líder de la extrema derecha neofascista de Vox Jorge Campos, se ha permitido poner patas arriba la jurisprudencia belga, que deja de considerar delito los insultos a la Corona, porque prevalece la libertad de los ciudadanos a decir lo que les venga en gana contra las testas coronadas. Valtònyc va crecido, ve cómo ha pasado de ser un maleducado a perseguido político, exilado, en terminología independentista, lo que le posibilita declarar, sin sonrojarse, razones le conceden para no hacerlo, que alberga ambiciones que no puede colmar en Mallorca. No descartemos que cuando se celebren las próximas elecciones al Parlamento Europeo se integre en alguna candidatura, como la de los flamencos belgas accediendo a la Eurocámara. Enésima bofetada en la cara del TS, que nos abochorna en Europa siempre que se le presenta la oportunidad.