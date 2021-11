Desde el siglo XX | Enrique Arnaldo pudre sin remedio el Tribunal Constitucional

E l golpe recibido por quienes despectivamente se refieren al sistema político imperante en España desde la aprobación de la Constitución como «el régimen del 78» es muy duro. Que alguien de tan dudosas credenciales, por no tildarlo de coleccionador de corruptelas, como es Enrique Arnaldo pase a ser magistrado del Tribunal Constitucional (TC) conduce a las instituciones a una situación catastrófica, impulsa a los que dan por finiquitado el sistema político que alumbró la Transición al concluir la dictadura con la muerte (en la cama, detentando el poder hasta el final, de ahí las carencias que lastran el andamiaje constitucional) del general Franco el 20 de noviembre de 1975, 46 años transcurridos desde tan feliz efemérides. Enrique Arnaldo, propuesto por el PP, aceptado por el PSOE, se define sin que se requieran más indagaciones sabiendo que solicitó a Jaime Matas, compendio de corrupciones, que «ya me contarás lo de Panamá». Visto para sentencia. Lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados, donde se apreció la idoneidad del candidato para instalarse en el cargo por período de cinco años es el acabose de lo que considera el PP que es despolitizar las altas instancias jurisdiccionales, en el caso de Arnaldo el instrumento que interpreta si las normas se ajustan a la Constitución, el tribunal de garantías que alumbró la Segunda República (1931-1939) y que consideraron necesario recoger los constituyentes del 78, que, seguro, jamás columbraron que su iniciativa se degradaría hasta el extremo que encarna la designación de Enrique Arnaldo, siempre navegando entre los convolutos de portentos como Ignacio González y Eduardo Zaplana, además del mencionado Matas. ¿Por qué el PP, Pablo Casado, se enfanga hasta este punto? ¿Cuáles son las profundas razones por las que designa a alguien tan manchado cuando, en su ámbito ideológico, hay magistrados dignos y prestigiosos? Concluir que lo hace para garantizarse disciplinada obediencia no es descabellado ni mucho menos. Se constata con la elección de la segunda candidata, Concepción Espejel, la «querida Concha» de María Dolores de Cospedal, aceptada su recusación en el caso de la Gürtel por sus colegas de la Audiencia Nacional. Notable pareja la elegida por el PP que reclama con no menos notable cinismo la dignificación de las instituciones, alejarlas de la politización.