Josep Massot: una vida al servei de la cultura

Els monestirs sempre hem estat espais amants de les lletres i atents a la cultura. Els escriptoris monàstics on, a l’edat Mitjana es copiaven els llibres i l’interès per transmetre l’art i la ciència, han estat una constant dels monestirs. Els d’ahir i també els d’avui. Quan els benedictins i els cistercencs fundaven nous cenobis, portaven la fe, el treball i la cultura a aquells llocs on construïen un nou cenobi. És el que sempre s’ha identificat com la triple missió dels monjos: la creu, l’arada i el llibre. Per això Montserrat ha estat un espai on l’espiritualitat i la natura, s’han unit harmoniosament amb la cultura. I on els monjos, al llarg dels segles, han cultivat l’amor a la investigació i a l’estudi. Així, a Montserrat hi ha hagut grans especialistes en Bíblia, Litúrgia, Teologia, Música, Filosofia, Història, Llengua i Literatura o Arqueologia.