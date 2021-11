Esto no es humor

Por si alguien no se ha enterado, les cuento el supuesto gag que TV-3 ha censurado y que Peyu, el cómico, ha colgado en Twitter para que todos lo podamos disfrutar. Un señor le pregunta a otro qué haría si fuera millonario y el otro le responde que pediría que la reina Letizia le hiciera una felación. Muy bien. Nuestro amigo el cómico se presenta como un misógino, un ser al que no le importan nada los sentimientos de las mujeres y un tipo que se cree que pagando puedes conseguir que te haga una felación cualquier mujer. Incluso la mismísima reina Letizia. El humor inteligente, el humor valiente es el que ataca al poder, no a la mujer del poderoso. Eso ni es valiente ni es humor. Es un alegato a favor de la violación. En el momento en que nos encontramos, en el que la violencia machista no para de crecer, ese gag dista mucho de ser gracioso. La violencia de género no empieza con una bofetada ni con un grito. Empieza mucho antes. Empieza cuando estamos sentados con nuestros hijos en el sofá de casa, ponemos la televisión pública de nuestro país y vemos a dos actores haciendo bromas sobre abusar sexualmente de mujeres. No, no me hace ninguna gracia y me parece de aplauso que mi tele pública no permita semejante aberración. Solo así acabaremos con la violencia de género. Atacándola de raíz y no dando voz a los que la alimentan.