La protección penal policial

Una vez elaboradas las leyes, los eslabones finales para hacerlas cumplir son diversos. Sin embargo, bajo mi punto de vista, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los mayores protagonistas del cumplimiento de las leyes y la puesta a disposición judicial de los infractores a los efectos que proceda. La labor de la Policía en sentido general es de una gran responsabilidad. Primero, se exige que sean buenos profesionales y que sus actuaciones se sujeten también a la ley, tal como dicen, las directamente aplicables a su función, recogidas en el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su labor es compleja y arriesgada.

En este sentido, recuerdo que bastantes alumnos de la Guardia Civil o de la Policía Local, como anécdota, me preguntaban muchas veces por qué los policías americanos tradicionalmente patrullaban solos, o cómo la policía de Londres patrulla sin armas. Aunque la actividad terrorista ha cambiado esto de forma sustancial, el sustrato que comento en ambos casos tiene su explicación. Añadido a una cuestión de economía de recursos, lo esencial es la más alta protección penal que tienen tanto los policías de EEUU como los policías londinenses, ante sus actuaciones, ante la desobediencia, resistencia o agresiones a sus personas en el ejercicio de su cometido.

En el Código Penal español, el artículo 550 y siguientes recogen el castigo penal por la comisión de este tipo de delitos. Realizando una lectura sobre las penas o multas impuestas por estos mismos delitos en las legislaciones europeas puede observarse como la figura policial está mucho más protegida en todos los tipos delictivos. No se trata de que los miembros de los cuerpos policiales se excedan en sus atribuciones, pero mucho menos que su figura no solo no sea respetada sino que insultar, desobedecer o agredir a los mismos lleve consigo penas mínimas en los casos graves o multas ridículas en los leves, con lo que su efecto disuasorio es nulo.

Otra de las cuestiones que brilla por su ausencia es la pedagogía que se realiza en los centros educativos sobre las obligaciones del ciudadano con respecto al cumplimiento de las leyes y el principio de respeto a la autoridad y sus agentes en el cumplimiento de su cometido.

En los últimos tiempos estamos viendo los graves desórdenes públicos, en Cataluña con motivo del llamado «procés» o más recientemente los botellones, peleas callejeras, vandalismo, etc. en los que en ambos, los requerimientos policiales y su figura, son absolutamente despreciados, insultados y agredidos de forma grave en su integridad física. La reforma del Código Penal en este sentido aumentando la protección penal de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España sería muy importante y muy necesaria para mejorar la seguridad ciudadana.

Como anécdota recuerdo que el autor de un puñetazo a un Guardia Civil fue condenado a una «reprensión privada» por parte del juez, que a la postre consistió en una kafkiana frase al condenado «no vuelva usted a pegarle al guardia»(Sic). Sin comentarios.

Otro de los grandes errores legislativos que en el ámbito de la seguridad ciudadana se ha cometido recientemente en España es la negación de agentes de la autoridad en el ejercicio de su trabajo a los miembros de la seguridad privada, careciendo aún más si cabe de esa protección penal a la que aludo, teniendo presente la inmensa presencia y necesaria función de la misma a la que no llega la seguridad pública.

En los últimos tiempos, las agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los vigilantes de seguridad han aumentado ostensiblemente, producto de que este tipo de actos sale «gratis» a sus autores. La disuasión para estas conductas requiere, sin lugar a dudas, ejemplaridad y contundencia en el castigo de las mismas.

El importante binomio libertad/seguridad y su equilibrio justo es, bajo mi experiencia, mal interpretado, teniendo presente que los reproches de que a más seguridad menos libertad, la realidad nos demuestra que cuando no hay seguridad la libertad decrece o se hace muy arriesgada. Como dijo el ínclito Silvester Stallone en uno de sus films,: «Si crees que todas las personas son inherentemente buenas, deshazte de la policía durante 24 horas, a ver qué pasa». Yo sí lo sé, Silvester.