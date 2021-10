Desde el siglo XX | Peatonalizar Palma con la oposición de los mismos de siempre

Aquí acierta plenamente el Gobierno municipal del alcalde Hila, que si fracasa estrepitosamente en la limpieza de la ciudad, si no cierra otros frentes, en el de arrinconar progresivamente al automóvil hace lo correcto. Las ciudades del siglo XXI se parecerán muy poco a lo que han sido en el siglo XX cuando el automóvil se erigió en su dueño y señor trayendo con él aires poco respirables. Dialogue Cort con comerciantes y vecinos lo que deba, pero no nos apartemos del objetivo esencial: restringir el uso del automóvil. Eso no tiene vuelta atrás.

Y si el asunto es conseguir una ciudad más verde, otra iniciativa saludable es la anunciada de plantar 250 árboles al mes en la calles de Palma. El propósito es dejar plantados 10.000 en los años venideros. Junto a la restricción en el uso del automóvil el extender el arbolado, doseles verdes, es el futuro, no hay que darle más vueltas. La Palma de pasado mañana será muy distinta a la que hoy todavía padecemos: miles de árboles que con el cambio climático desatado ayudarán a mitigar los asfixiantes calores de los estíos que se nos pronostica; fuentes de agua, ausencia de contaminación pues los automóviles que no tengan vedado el acceso a Palma serán eléctricos como eléctrico será el transporte público. A eso se le llama anticiparse al futuro, entender por dónde hay que indefectiblemente que transitar.

Hay que plantearle exigencia al Gobierno municipal: cuantos más árboles se planten mejor, solo que no han de impedir la visión de las zonas monumentales de Ciutat. Somero ejemplo: desde la calle Antonio Maura casi es imposible contemplar el Palacio de la Almudaina; desde el paseo de Sagrera hay problemas para apreciar la belleza de la fachada lateral de La Lonja. ¿Pueden conciliarse ambas cosas? No parece que sea cuestión insoluble, sino de actuar con inteligencia, saber dónde hay que plantar y en qué calle la visión no ha de ser entorpecida por la agradable pantalla verde.