Continúan las incertezas

Las diversas crisis provocadas por la pandemia no sólo tienen efectos sobre nuestra salud, sino también en los ámbitos personales, relacionales, sociales, económicos, políticos (…), que con sus éxitos y fracasos que constituyen nuestra sociedad. Después de sufrir en nuestras carnes el confinamiento y las medidas restrictivas en base a las tres M (limpieza Manos, Mascarillas, Distancia); la aplicación exitosa de la vacuna ha sido (y sigue siendo) el freno a la covid-19; que posibilita el hacer frente a otros ámbitos y a diversos segmentos de la población. Estas líneas se ceñirán al segmento juvenil (18-30) desde el ámbito socio/económico.

En los meses abril/mayo, en plena pandemia, nuestra actividad económica, léase la actividad turística, fue negativa y las cifras de paro muy preocupantes. La Fundación Gadeso emprendió una investigación sociológica (Quaderns Gadeso nº 399 Mayo 2021) centrada en el posicionamiento de nuestra juventud respeto a sus problemas básicos, en el estado de ánimo en referencia al presente y futuro de su entorno personal y laboral, y más concretamente a las posibilidades de emprender la emancipación (acceso a la vivienda). Los resultados fueron los lógicos: el 81% de los encuestados consideraron que el principal problema (abril/mayo) es el paro y la precariedad laboral; y un 63% el acceso a una vivienda; con unas perspectivas de futuro negativas. El resultado era un negativo estado de ánimo concentrado en múltiples inseguridades e incertidumbres, que se visualizaban en una inestabilidad anímica/emocional, en síntomas depresivos, en déficits de atención y/o hiperactividad, en adicciones….

Tales negatividades hay que situarlas en el contenido del recién presentado VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en las Islas Baleares: 1 de cada 5 personas sufre riesgo de exclusión social, que en cifras se contabiliza en 243 mil personas. Dentro de este grupo se sitúa un subgrupo, 98.000 personas, especialmente vulnerables. Personas y hogares sobre las que se ceba la desigualdad y precariedad en sus diferentes formas: vivienda insegura e inadecuada, paro persistente, precariedad laboral extrema e invisibles. Y en este bloque, encontramos 38 mil personas que únicamente se preocupan de sobrevivir día a día.

Ahora, mes de octubre, repetimos la investigación con un cuestionario similar (Quaders Gadeso nº 407 Octubre ). La situación socioeconómica, y sus estados de ánimo del segmento joven de nuestra Comunidad, ¿han mejorado respecto a abril/mayo? La crisis socioeconómica ha amainado. La venida de turistas ha mejorado y el gasto turístico también. En consecuencia ha mejorado el empleo aunque siga temporal/precario. Pero tales síntomas de mejora hay que ubicarlos en nuestro desarrollo personal, social, político (…): la recuperación económica y del empleo ha permitido que 34.000 personas en Balears hayan abandonado el umbral máximo de la exclusión. La sociedad integrada (aquella que no tiene dificultades para tener una vida digna) ha mejorado pasando a representar un 43% de la población. Pero siguen vivas y coleando las incertidumbres e inseguridades.

El título de la presente investigación es Continúan las incertezas, aunque se mantienen las mismas inquietudes. El paro/precariedad laboral sigue inquietando (77%), ocupa y preocupa la situación sociolaboral a partir del próximo mes de noviembre inicio de la temporada baja; así como las perspectivas de la próxima temporada alta. Resulta muy significativo que el acceso a una vivienda haya aumentado cuatro puntos (de 63% a 67%). Y la falta de perspectivas también aumenta tres puntos. En consecuencia los estados de ánimo son similares a los propios de abril/mayo. La juventud ha sido, y sigue siendo, el segmento más crítico no sólo por razones socioeconómicas sino también por las restricciones impuestas para frenar la pandemia. Restricciones que les han impedido, después del confinamiento, socializarse y relacionarse con sus ambientes juveniles. De aquí los botellones.

En la presente investigación, añadimos dos nuevos ítems. Una evaluación segmentada por dos bloques 18-24 y 25-30 años a corto y medio plazo; y otra evaluación de la gestión de la crisis por parte del Govern y de la oposición. Tiempo habrá para analizar los resultados; hoy únicamente una exposición de los más significativos.

A pesar de que según los especialistas en economía y las previsiones de los diferentes organismos económicos hablan de regreso a la «normalidad», la situación actual es considerada «preocupante» por un 35% de los más jóvenes y un 32% por el segmento de 25-30 años. A medio plazo la cosa cambia ligeramente, pero sigue la incertidumbre como lo demuestra el hecho de que el 30% no se atreve pronunciarse sobre el futuro o directamente no lo sabe. Los que ven el futuro con cierta esperanza aumentan hasta el 22%, siendo, en este caso los de 25-30 los que más comparten esta percepción.

En cuanto a la actuación del Govern balear en la Gestión de la Crisis, esta se puede considerar, a grandes rasgos, como regular (40%). Parece claro, como ya hemos dicho, que las restricciones a la movilidad, el ocio nocturno y en las relaciones impuestas por el gobierno no han tenido bastante buen calado entre nuestra juventud. Sin embargo, cabe decir que una gran parte de ellos y ellas (31%) no tiene opinión formada, especialmente los de menos edad, seguramente debido a que no les interesa la política o porque no se sienten escuchados por nuestra clase política. Esto mismo es aplicable a la oposición, especialmente porque no «hacen ninguna propuesta positiva» y no ha sabido articular el descontento de los jóvenes.

Convivimos entre lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer.