El lujo de jugar

¿Cuántas señoras escritoras descartaron presentar un original a un premio porque sus opciones eran irrisorias? ¿Cuántas mujeres firmaron con pseudónimo para que no se les reconociera su identidad? ¿Cuántas mujeres han quedado enterradas por la historia bajo anónimos, detrás de la firma de sus maridos o simplemente con manuscritos que no vieron la luz? ¿Cuántas mujeres han ganado premios literarios? ¿Cuántas han sido leídas sin prejuicios? ¿Cuántas no han disfrutado de su prestigio en vida? ¿Cuántas, a pesar de todo, quedaron fuera del canon? ¿Cuántas salen en los libros de texto? ¿O cuántas tienen una calle muy ancha, luminosa y central en sus ciudades?