A MÉS per Mallorca encaram la recta final de les primàries per a elegir les persones que han d'encapçalar les llistes al Consell i al Parlament.

Crec que ens hem de congratular del tarannà de la campanya: reivindicant el profund debat estratègic que hi hem plantejat des de la candidatura que encapçal, s'ha desenvolupat des del respecte i la positivitat, com ha de ser entre companys i entre candidatures que representam, totes i cadascuna, tota la pluralitat de MÉS. Perquè no hi ha altra pluralitat que la de les bases, la de cada militant i simpatitzant per igual.

Deia que hem plantejat a través de la nostra candidatura un projecte estratègic per a aconseguir liderar els pactes progressistes i així poder propiciar els canvis estructurals que necessitam en el conjunt del país. Hem de sortir de les lectures curt terministes de les dinàmiques electorals i pensar-nos a mig i llarg termini, i per això cal que siguem contundents i clars per a il·lusionar la gent progressista, sobiranista, feminista i ecologista que considera que no tenim la influència necessària en el conjunt de les polítiques que duu a terme el Govern.

Hem estat i som els millors gestors, i hem impulsat les millors polítiques: som la gent de la Renda Social, l'Impost Turístic, la innovació i la recerca, la Llei de Residus... Però després de dues legislatures de governs de progrés la participació sectorial ja no ens és suficient, volem amarar de MÉS tota -tota!- l'acció del Govern.

Perquè hem d'abordar la problemàtica de l'habitatge; hem d'iniciar el desenvolupament de la policia autonòmica; hem d'exigir un REB condret; hem d'impulsar l'ús del català; hem de fer del transport públic una alternativa real de mobilitat; hem de convertir la política europea i mediterrània en una prioritat; hem de propiciar el canvi de model econòmic des de la valentia: un model que minvi la dependència del turisme, que impulsi nous sectors que donin llocs de feina a milers i milers de treballadors, que es fonamenti en una fiscalitat verda i progressista.

I per tot això cal més ambició de país, per tenir les eines que ens permetin passar d'idees a realitats concretes: hem d'assumir tot l'autogovern que ens pertoca i hem de reclamar el finançament just que mereixem, tensionant el que calgui amb l'Estat. No pot passar una altra legislatura en què no assumim ni una competència nova o que no acabem amb el maltractament fiscal que patim i que posa en risc el nostre estat del benestar i la nostra capacitat d'autogovern.

MÉS hem de ser on puguem impulsar els canvis que aquest país necessita i per descomptat mai no hem de tornar a assumir una decisió en contra dels nostres principis. No descartam cap escenari, i el nostre pacte inquebrantable serà amb la ciutadania. La nostra força serà la contundència amb què defensem les nostres polítiques, les que necessita la majoria social del país. La mateixa força que ens guia en aquesta nova il•lusió de fer realitat la Mallorca que, tu, jo i tanta altra gent, desitjam.

*Lluís Enric Apesteguia Ripoll és candidat a les primàries de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern