Desde el siglo XX | Derecha contra izquierda: desatada pugna ideológica en 2023

La izquierda es el PSOE, que, como siempre, resulta inabordable, no hay forma hasta el presente de acabar con la primacía que ostenta ininterrumpidamente, acompañado de lo que resulte de la operación que ha puesto en circulación Yolanda Díaz, con la pretensión de englobar a Podemos, Más País y determinados partidos nacionalistas periféricos. Se trata de otra izquierda que ha entendido que hay que jugar al posibilismo, siempre más radical que el PSOE. Dos candidaturas, no hay que dar facilidades al enemigo. En el otro lado PP y Vox; ahí, en el campo de las derechas, la batalla entre hermanos separados se anticipa cruenta: la extrema derecha atisba posibilidades de crecimiento importante, todavía no detectadas por las encuestas; el PP, perdida la brújula ideológica, sin saber dónde situarse, teme lo que es y pretende ser Vox; conoce que para gobernar tendrá que ser con ese partido, que ha hecho saber que estará, que no se conforma con apoyar. Le hará al PP, de dar los números, lo mismo que Podemos obligó al PSOE. Hay diferencia sustancial: los morados, a pesar de llamativos aspavientos, no se han salido del circuito constitucional; Vox aspira, al igual que la extrema derecha europea, a modelo distinto, a cambio que nos aleje del imperante desde 1978. Sus proclamas de fidelidad constitucional son falaces., pretende vaciar la Constitución por la vía de los hechos de las pulsiones progresistas que en ella se amparan.

Febrero de 1936: derechas contra izquierdas, Frente Popular contra la alianza de las dispuestas a todo derechas hispanas; 2023: PP y Vox a doblegar a las disolventes izquierdas. Y a todo eso el nacionalismo catalán y vasco aguardando alarmado, fuerte en sus territorios, el incierto desenlace, que les concernirá tanto como a los demás. Es probable que de ellos dependa la futura mayoría.