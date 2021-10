Tres en una abre el Planeta

Carmen Mola, misteriosa autora superventas de novela negra, era en realidad tres varones escribiendo a seis manos, como se desveló al ganar el Planeta. En literatura amo los seudónimos, los he usado y lo volveré a hacer. También amo los juegos, pues al fin y al cabo juego es la literatura, un seudónimo de la realidad que crea realidad. El juego proseguía ayer («¿hacen falta ahora las neuronas de 3 varones, o sea, unas 300.000, para suplantar el cerebro de una mujer ficticia?», etcétera), pero no hay juego inocente: que los citados varones, por separado o en grupo, no hayan visto mejor modo de hacerse notar en el mercado de la literatura de consumo que vestirse de mujer y construirse una identidad a tono es algo que aunque se haya iniciado como broma da cuenta del estado de cosas. Y por pura justicia (no por interés personal, desde luego) no seré yo quien lo lamente.