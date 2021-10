Feminismo y política

Puestas así las cosas, no es de extrañar que no baste ni sea suficiente con situar a mujeres en posiciones de poder, ya que a menudo puede tratarse solo de un mero lavado de cara al patriarcado. Una situación en la que suele incurrir el llamado feminismo liberal/empresarial que reduce las conquistas feministas a romper el techo de cristal y a poner más rostros de mujer en las estructuras existentes, algo que si bien es un avance sirve en muchas ocasiones para perpetuar desigualdades. Para que esto no suceda hay que recordar que la auténtica revolución contra la violencia machista es una educación que enseñe desde los primeros años a detectar el abuso y a comprender que la violencia de género es algo sistémico y no una cuestión de mala suerte que les ocurre a las mujeres por estar en el lugar y el momento inadecuado. No por causalidad, a Wyne Couzenes, hoy condenado y a quien ya le precedía cierta fama, le parapetó el silencio de sus iguales que, de tanto en tanto, bromeando le llamaban ‘el violador’. Lo importantes es comprender que el sistema cultural de estereotipos sexistas normaliza la omertá que protege al maltratador y no cree a la víctima. De ahí que la relación del feminismo con el poder y la política no dependa solo de la representación numérica de las mujeres en puestos de liderazgo y sea también una cuestión de cambio de paradigma cultural y educativo.