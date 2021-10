No és el més important, no; fer-se amb el poder és l’únic fi dels partits polítics. Tot el de més són flors i violes. En la cursa cap el triomf electoral corren uns competidors preparats a fotre les colzades necessàries per fer els primers a la meta. Cada tant, apareix algun nou fantasma que recorre les pistes del nostre continent. El més recent, el que provoca reaccions més extremes, tant de por com d’eufòria, és l’espectre de l’extrema dreta. El creixent atractiu d’aquests partits és també el seu límit ja que no solen superar la seva empremta de partits nínxol. A Espanya ens ha tocat Vox, a cavall.

Per més que es vulguin generalistes, la seva essència és l’especialització. Els colors de la seva bandera d’enganx, rojigualda, són la defensa de la unitat d’Espanya, la liquidació de les autonomies, la clausura de les fronteres a tota immigració, l’expulsió dels menas, la defensa de la família tradicional, la promoció de la identitat espanyola, la derogació de la memòria històrica, contra el feminisme, derogació de la llei de l’avortament, canya a Catalunya, el suport a l’anomenada guerra cultural. La resta del seu programa no és més que un embotit de talla i aferra.

Una cosa és una parella de conveniència a províncies i una altra un gran casament celebrat a la Catedral de l’Almudena

El PP, malgrat les enquestes de les generals, constata que si no assoleix la majoria absoluta haurà de menester fer coalició amb Vox i aprendre el pas espanyol. No és que no ho hagin tastat a Andalusia i Madrid, però tothom sap que una cosa és una parella de conveniència a províncies i una altra un gran casament celebrat a la capital a la Catedral de l’Almudena. Mentre Pablo Casado no atura de fer jutipiris convencionals per gratar-los vots, la presidenta de Madrid, al seu aire, s’encarrega de servir d’engrut i pastitxo entre els dos partits. Ella posa ordre en els programes, experiència en les guerres culturals, eslògans clars i senzills i tot el seu poder mediàtic perquè l’església catòlica acabi beneint el matrimoni. Només restarà posar noms a les persones contraents. Alerta.