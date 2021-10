Tempus est iocundum | Armengol vol ser Cañellas

Tothom ho sabia. No hi hagué cap necessitat de consultar Rappel, Aramis Fuster o l’oracle de Delfos. Però, per si de cas algú dubtava, Francina Armengol ha anunciat que tornarà a ser candidata socialista a la presidència del Govern. Ho ha fet davant el Consell Polític amb aquestes paraules: «Em fa molta Il·lusió continuar essent secretària general del PSIB-PSOE». La traducció és que no hi haurà primàries i repetirà com a candidata socialista a les eleccions autonòmiques de maig de 2023. Si no les avança, com feren amb distinta sort Ximo Puig i Susana Díaz.

Armengol aspira a un tercer mandat. Si triomfa estarà en condicions d’igualar els dotze anys de Gabriel Cañellas en el Consolat de la Mar. Per aconseguir-ho haurà de superar les dificultats que en el passat posaren fre a les aspiracions de Francesc Antich de consolidar-se en la presidència de les Illes.

Igual que la corrupció suposa una amenaça constant per a les aspiracions del PP balear, l’economia és el Taló d’Aquil·les de l’esquerra. El factor econòmic liquidà els dos mandats del socialista Antich. El seu primer període anà de 1999 a 2003. L’onze de setembre de dos anys abans de la revàlida a les urnes, Osama Bin Laden ordenà l’atac contra les Torres Bessones de Nova York. La por a volar creà una profunda crisi turística que es traduí en una pèssima temporada. La recessió, afegida a la declaració de guerra dels hotelers contra l’ecotaxa i a les fortes pressions sobre el vot dels treballadors turístics, permeté a Jaume Matas retornar al Consolat. Antich recuperà el poder el 2007. Un any després li esclatà la gran bombolla immobiliària i la posterior desfeta econòmica. La pèrdua de confiança dels ciutadans en la gestió de Rodríguez Zapatero i la ruïna generalitzada del PSOE per la negació primer i mala gestió després de la crisi, empenyeren José Ramòn Bauzà cap al més aclaparador dels triomfs populars.

Armengol es juga gairebé tot a la ruleta de la recuperació de l’economia després de dos anys de covid-19. Una part important de les seves aspiracions depèn de què les butxaques dels ciutadans es tornin a omplir. Si continuen els daltabaixos i Pedro Sánchez es mostra impotent per vèncer les enquestes adverses al PSOE, els socialistes balears pagaran la factura perquè els ciutadans no solen distingir si la gestió local ha estat millor que la nacional.

L’apotecària inquera assolí el 2015 el poder només amb quinze diputats propis, encara que sostinguda per una majoria d’esquerres que sumava trenta-cinc escons. Quatre anys després revalidà el càrrec amb dinou diputats socialistes –vint si sumam el de Gent per Formentera–, i el suport dels trenta-dos de tota l’esquerra. És a dir quatre més pel PSOE, però tres menys per a la majoria parlamentària.

Armengol aspira segurament a consolidar l’hegemonia dels socialistes, però no li convé gens ni mica que Podem i les marques de Més es continuïn dessagnant. De res li servirà un triomf del PSOE, fins i tot amb més sufragis que els populars com succeí a les dues eleccions generals de 2019, si els socis no sumen els escons necessaris per a revalidar una majoria enfront de la suma de PP i Vox –no està clar que El Pi i Ciutadans tenguin veu ni vot en la disputa–.

El peculiar sistema electoral illenc, amb sobrevaloració dels vots menorquins, eivissencs i formenterencs és un perill més pel projecte d’Armengol. Els ‘spin doctors’ dels partits no poden plantejar els comicis com unes autonòmiques. Es juguen illa per illa. I ara per ara hi ha partit entre Armengol i Marga Prohens.