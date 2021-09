Escrito sin red | Madre naturaleza

La erupción de Cumbre Vieja en La Palma nos coloca, otra vez, ante la visión que nos ofreció Joseph de Maistre de la naturaleza, tan diferente de la de una madre que nos acuna en sus brazos: la de una madrastra ciega e indiferente al acontecer de los seres vivos. Si entre los vivos no hay instante en que una criatura no esté siendo devorada por otra, por encima de ellas está situado el hombre, cuya mano destructora no perdona nada que viva; mata por alimentarse, mata por vestirse, mata por adornarse, mata por atacar, mata por defenderse, mata por instruirse, mata por divertirse, mata por matar. Se pregunta de Maistre ¿qué ser le exterminará a él que los extermina a todos? Se responde: él mismo. Aquí de Maistre dice que la tierra entera, continuamente empapada de sangre, no es más que un enorme altar en el que todo lo que vive debe inmolarse sin fin, sin medida, sin tregua, hasta la consumación de las cosas, hasta la extinción del mal, hasta la muerte de la muerte. Hoy sabemos que la vida surge de la propia naturaleza (somos polvo de estrellas) y que no hay altar sino universo o universos que son escenarios de cataclismos sin fin que obedecen a las leyes de la física, ajeno a las peripecias de las vidas minúsculas que en su seno se originan.