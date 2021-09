El model turístic i econòmic, el mercat laboral que se’n genera, les bases de l’educació inclusiva i en català, la gestió de les nostres infraestructures, i un llarg etcètera, es forgen en uns principis fonamentals que no poden ser d’altres que el bé comú i l’interès general. La nostra societat la formam tots i totes però la gestionen uns pocs amb criteris que no són aquests principalment. Per això hem d’actuar, cadascú des del seu àmbit personal i professional per garantir que els drets és reclamen, es preserven, es fan efectius i es blinden.

Ho hem comprovat aquesta setmana amb la sentència del TSJIB que pretén tirar per terra la regulació del lloguer turístic en habitatges plurifamiliars aprovada per l’Ajuntament gràcies al nostre lideratge dins el govern municipal i a la iniciativa popular de la Federació de Veïnats de Palma. Preservar el dret universal a un habitatge no és un caprici, és una emergència a la nostra ciutat. La voluntat d’alguns sectors, emparats per una justícia neoliberal, ens vol fer retrocedir com a societat i com a governants perquè tenguem por, perquè desregularitzem, o es faci normativa a mida d’interessos especulatius.

En la gestió de l’Aeroport trobam un altre exemple. Vesteixen de millora de les instal·lacions una ampliació de terrenys edificables que és inacceptable. La proposta de pla especial és un insult a la intel·ligència col·lectiva i un bord intent d’enganyar l’administració pública. No podem oblidar que AENA només està participada en 51% per l’estat, la resta són interessos privats, de fons d’inversions. L’aeroport de Palma ha de ser un servei públic, no pot seguir sent la gallina dels ous d’or per a uns pocs.

Un tercer debat públic que s’ha de tenir socialment està també vinculat a la sostenibilitat dels nostres recursos i del model turístic. Contravé totes les normes de lluita contra el canvi climàtic, és insostenible ambientalment i per la pressió humana que exerceix a la nostra ciutat. Apostam pel decreixement turístic i estam en contra de l’ampliació de l’Aeroport i lluitam per reduir l’arribada de creuers. Aconseguirem aturar-ho com ho férem amb els hotels i el lloguer turístic. És de sentit comú.

Tots aquests temes s’han d’exposar, debatre, compartir amb la societat i intervenir-hi des de la gestió pública. Perquè una societat conscient i combativa ens fa avançar a totes. Creiem en el municipalisme com a eina imprescindible de sobirania popular. Aquesta és la visió i la missió amb la qual ens presentam per liderar el projecte de MÉS per Palma a les properes eleccions municipals.

El proper octubre la militància i tothom qui tengui afinitat amb la nostra proposta pot participar de les primàries. Perquè volem seguir dient no als poders fàctics, i construir altres mons possibles, i construir-los des de la gestió pública valenta, compromesa, feminista, netament d’esquerres, ecologista, antiracista. Palma té reptes pendents però els podem dur a terme amb un lideratge compartit com el nostre i el conjunt de la societat activa i combatent. Juntes, sumam MÉS!