Fa uns mesos vàrem tenir la sort de poder complir un dels somnis de la nostra vida: comprar-nos una barca. No ocupa molt espai, és curiosa, de petites dimensions, eixerida i d’un color viu. Però això si, sa menuda nostra s’adequa perfectament a les nostres necessitats.

Avui en dia es fa complicat per a molts mallorquins i mallorquines poder gaudir de les platges de la nostra estimada illa, sobretot durant els mesos de més calor, on sembla que el turista és l’únic privilegiat que es pot permetre ser consumidor de cultura, natura i oci a un entorn tan privilegiat com és el nostre. Aquest fou un dels tants motius que ens ha portat a mi i a molts altres usuaris a decantar-nos per la compra d’embarcacions recreatives i d’esbarjo, per a poder gaudir dels caps de setmana i desconnectar de la feina d’una manera una mica més tranquil·la. Ara bé, a quin preu?

Fa unes poques setmanes vam voler anar a visitar les platges d’un dels pobles més emblemàtics que té Mallorca, Sóller. A n’arribar allà amb tota la nostra il·lusió després de treballar durant tota la setmana, vàrem tirar la barqueta al port, on hi ha una rampa habilitada per a embarcacions amb remolcs. Quina fou la sorpresa? Quan descobrirem que, tot i haver adaptat les instal·lacions necessàries per tirar una barqueta al mar, un poble amb tanta afluència de turistes com el port de Sóller, no disposa encara de cap pàrquing o lloc habilitat per estacionar els remolcs. On es suposa llavors que ha d’estacionar un remolc algú que vol gaudir d’una petita estona enmig del mar a Sóller?

Mantenir una barqueta no és cap beneiteria. No tothom disposa dels recursos per poder permetre’s el lloguer d’un amarratge al port, el proveïment de benzina o altres despeses que mantenir una embarcació, per petita que sigui, pot suposar. Però el fet de pagar taxes anuals a Ports IB té per conseqüència que els seus usuaris tinguin l’esperança que s’instal·li, es proveeixi i es mantingui el correcte funcionament de tot un conjunt de maquinària i equipament necessari perquè es pugui gaudir com és degut d’un petit temps d’esbarjo.

Espero que amb això Ports IB s’assabenti de les necessitats reals dels seus usuaris i pugui actuar al respecte. O haurem d’esperar que les barques tenguis rodes?