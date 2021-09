Todo vuelve, excepto la juventud

Cuarenta años después, Abba ha decidido volver. Lo hace intentando disimular que las décadas han pasado por encima de sus pieles y cuerpos nórdicos, pero lo hace anunciando disco y concierto. Su música no me entusiasma, pero me trae buenos recuerdos y todos tienen que ver con noches de discotecas y con mi amiga Bea cantando e interpretando su Mamma mia particular en medio de la pista. Si ellos son capaces de volver, otras cosas de épocas no tan lejanas también podrían retornar. Son los caprichos de la mente. Lees algo y boom, entremezclas ideas inconexas.