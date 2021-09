Qualsevol dia d’estiu cap a les 9 del matí. Casa de colònies Binicanella, a Bunyola. Nins i nines, adolescents, monitors i monitores s’apropen al menjador per esmorzar. La música els ha despertat, s’han vestit i han endreçat les habitacions. Comença un dia més, extraordinari, en una colònia de vacances. Potser prendran el tren de Sòller, faran una excursió a peu o baixaran a la platja o a Palma. La piscina els espera per refrescar-se quan tornin.

Mateix dia a quarts de 10. Monte Toro, a Menorca. Un grup d’adolescents fan les motxilles i preparen les bicicletes. Després de dormir al ras, reprenen la ruta que els permet conèixer l’Illa. Estan encara cansats de la pedalada d’ahir, però il·lusionats d’anar a la platja. Són dos matins amb activitats organitzades aquest darrer estiu per la Fundació Pere Tarrés, semblants a tantes d’altres dels centres d’esplai i d’organitzacions que treballen pel lleure educatiu a les illes.

Estem fent la descripció de dos escenes reals de joves passant el seu estiu a Balears que contrasten amb les imatges que malauradament més es difonen als mitjans de comunicació i a les xarxes socials: vacances hedonistes i d’excessos, on per divertir-se cal recórrer a l’alcohol o altres tipus de tòxics.

Cada estiu centenars de joves que s’acosten a Mallorca, a Menorca per descobrir les illes a partir d’una experiència enriquidora, saludable i educativa. I és que és necessari reivindicar el temps de lleure també per educar. I quan parlem d’educar no ens referim a inculcar normes i continguts reglats. Els nois i noies estan de vacances i és temps de gaudir i passar-s’ho bé.

Però és possible fer-ho pedalant per Mallorca o contemplant Menorca des del cim del Monte Toro, activitats que apropen els joves a la història i la geografia de les illes llegint-ne el paisatge. Però a més, l’educació en el lleure permet educar hàbits i transmetre valors des de la quotidianitat, des de la convivència amb els iguals, veient que tots es renten les dents, paren la taula i es respecten a l’hora de dialogar i prendre decisions. En aquesta experiència educativa és clau la figura de monitors i monitores que esdevenen models i referents per als nois i noies. Des de la confiança es que facilita el fet de tenir edats properes, els monitors transmeten, a partir del seu comportament o d’un comentari espontani, valors com la solidaritat, l’honestedat, la igualtat o el respecte per la diferència. Aquests aprenentatges són especialment valuosos perquè s’adquireixen amb la intensitat que comporta la convivència i l’edat així com amb l’entusiasme que floreix a l’estiu.

Així que ara que estem a punt de començar el curs escolars, és un bon moment per posar en valor l’educació en el lleure que ofereixen els centres d’esplai els caps de setmana, en l’estona en el local parroquial on poden trobar una resposta a la dimensió transcendent que tots tenim, creiem en l’excursió que de tant en tant els monitors ens oferiran. Tot respectant l’oferta turística que tothom pot gaudir a la seva manera, reivindiquem els paisatges i espais naturals com a indrets excepcionals on créixer com a persones gaudint de l’educació en el lleure.