Sesde el siglo XX | Parque de sa Riera y su bosque, 20 años son nada para Cort

A todo eso, en el tiempo que vivimos, por el que transcurren nuestras vidas, sucede que las obras del Canódromo, que deberían haberse recepcionado por Cort en mayo, siguen en berlina debido a que la empresa adjudicataria de las obras a de introducir determinadas mejoras. Era para el vetusto verano de 2019, tiempos prepandémicos, cuando la ciudadanía había de gozar de su uso. Tres años después, otra vez la Teoría de la Relatividad, en la que se funden espacio y tiempo, ininteligible para el 99’99% de los seres humanos, el Canódromo no ha sido abierto al solaz ciudadano. Además, la suciedad que impera en la adyacente plaza del tubo es imputable a la confrontación de competencias entre Cort y la consejería de Educación, afirma la concejala Pastor. Manoseada excusa utilizada para no hacer los deberes que impone gobernar la ciudad. Demos las gracias a Pastor por recordarnos la negligencia con la que se maneja.

La concejala Pastor, sensible a la crítica, anuncia que ya se trabaja en la redacción del proyecto de remodelación de la plaza de España, pendiente de reforma integral. Se trabaja, pero, ay, no existe fecha prevista. Ocurre que la estación meteorológica del arquitecto Bennàzar ha sido dañada por gamberros de limitada neurona. El deterioro acelerado de la plaza prosigue imparable; parece que se ha llevado a cabo un estudio topográfico del firme de la zona. No hay proyecto ni presupuesto. Transcurrirán eones. Tiempo incomputable.