¡Retráctese, Illa!

Normal que tanto lacista, desde Rahola a Baños, desde Turull (o Rull, yo qué sé) a Lluís Llach, se hayan ofendido porque Salvador Illa afirmase que los últimos diez años han sido los peores de los últimos 300 de la historia de Catalunya. Para los lacistas, especialmente para sus líderes políticos o mediáticos, la última década ha sido fantástica, tanto social como -sobre todo- económicamente. No es que con Franco les fueran mal las cosas, al contrario, la mayoría de ellos vivieron en el franquismo la mar de bien, y si no ellos, sus familias, pero no vayamos a comparar con la situación actual, que no les falta de nada, y si les falta, siempre hay un carguito que espera, o un espacio en medios de comunicación afines, o una caja de resistencia diciendo cómeme, cómeme.