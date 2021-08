El Ayuntamiento de Palma es esa institución que se gasta 6.000 euros en un contador digital de árboles que expone frente a la Estación Intermodal y no es capaz de ayudar a Teresa Torres, la madre de Alba, que lleva nueve años esperando una rampa de acceso para poder salir de casa con su hija, una niña con parálisis cerebral.

En vez de darle todas las facilidades del mundo y solucionar el problema en cuatro días, Cort ha condenado a la madre de Alba a un infierno burocrático que nunca se acaba. Y le ha pasado una vergonzosa factura de 3.000 euros en tasas que no puede pagar.

No sé a qué se dedica realmente el actual consistorio ni para quién gobierna, al margen de su inquina contra los héroes de Trafalgar y la Guerra de Cuba, pero su inutilidad en este caso resulta indignante para todos los ciudadanos. ¿Qué puede haber más importante y urgente para una administración local que ayudar a un vecino a solucionar un problema que lo incapacita para llevar una vida digna?, ¿por qué no se zanja el asunto de una vez por todas ejecutando de inmediato una obra que no llevaría más de cuatro días?, ¿acaso es más prioritario aprobar en agosto el presupuesto del próximo encendido de luces de Navidad?, ¿resulta más urgente talar de raíz los pinos centenarios que jalonaban hasta este verano la subida al santuario de la Bonanova sin informar a los vecinos?, ¿corre más prisa cortar el túnel de Nuredduna y saturar todavía más la calle Aragón?, ¿o lo realmente clave para Palma es gastar 11.000 euros en pintar los 750 metros de barandillas de es Carnatge?

De vez en cuando convendría recordarle al equipo de Gobierno de Cort que trabaja para el ciudadano , que su contrato finaliza en dos años. Y que no va precisamente lanzado hacia una reelección segura.