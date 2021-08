Desde el siglo XX | Con PP y PSOE no se compensarán los costes de la insularidad

Hay que remontarse a la prehistoria política, a los tiempos en los que echó a andar la Comunidad Autónoma balear, allá por los inicios de la década de los 80 del pasado siglo, para escudriñar las primeras reivindicaciones tendentes a que Baleares dispusiera de financiación adecuada para compensar los costes de la insularidad. Quien primero lo planteó, seriamente, fue Jerónimo Albertí, que presidió el Consejo General Interinsular. No se le hizo caso. En Madrid gobernaba su partido, UCD, con Adolfo Suárez en La Moncola. Después, llegó el derechista conservador (Albertí era de derechas, pero moderno y abierto) Gabriel Cañellas esgrimiendo astutamente, su principal característica, los déficits de financiación con los que no paró de atizar a los sucesivos gobiernos de Felipe González. Le fue rentable. Se lo cargó José María Aznar sin contemplaciones. El paréntesis de Cristóbal Soler en el Consulado del Mar es, a lo que nos ocupa, irrelevante. Arribó Jaime Matas, que hizo de la política torticera, de la corrupción institucional, santo y seña. El también ministro de Medio Ambiente, cargo desde el que soliviantó a media nación con el Plan Hidrológico, que nunca se ejecutó, para alivio del medio ambiente de las Españas, inventó el Régimen Especial Balear, el sobado REB. Lo aprobó el Parlamento balear llegando al Congreso de los Diputados, donde el PP se encargó de emascularlo. Fiasco monumental. Matas siempre lo supo. No opuso resistencia. Cayó el REB con tanta o más facilidad con la que ha caído Kabul en manos del Talibán. El presidente condenado por corrupción intercambió el cargo con el socialista Francisco Antich, tan inútil que de él nada hay reseñable salvo la facilidad exhibida para perder elecciones y ocupar cargos bien remunerados: senador, hoy presidente de la Autoridad Portuaria donde ha sustituido al sedicente aristócrata Juan Gual de Torrella. El eurodiputado José Ramón Bauza, además de llevar al PP a la catástrofe electoral más sangrante de su historia, decidió olvidarse del REB. No había agua que alumbrar. Mariano Rajoy no estaba para sandeces varias, entre otras la que nos concierne.

Hete aquí que otra socialista, Francina Armengol, repite dos legislaturas en la presidencia de la Comunidad Autónoma, acontecimiento inédito. Se bandea con tanta astucia como la desplegada por Gabriel Cañellas al reclamar la financiación por la insularidad. Fracasa ruidosamente. En Madrid se le hace tanto caso como al croar de las ranas en las charcas. El PP sale lo que se llama en tromba. Las declaraciones de sus portavoces concitan burla. Tienen delito por impostadas. Ridículas. Adjetivos aplicables a las de los dirigentes del PSOE cuando estuvieron en la oposición. Las que harán cuando vuelvan a ella y el PP esté en el gobierno de España; lo que, pese a las llamativas prisas de Pablo Casado, tiene trazas de demorarse en el tiempo.

Todo eso ha sucedido y sucede. Además, ocurre que la Abogacía del Estado presenta alegaciones al recurso que los clérigos de Més y los desquiciados de El Pi, que tratan de asomar sus cabezas, han remitido al Tribunal Constitucional contra los Presupuestos Generales del Estado por discriminar a Baleares. La Abogacía afirma que el Estado no viene obligado a pagar la insularidad acusando a Baleares de desleal; por lo que se ve la geografía, los territorios, pueden incurrir en deslealtad. Novedad semántica. Més y El Pi generan hilaridad. Saben que el recurso navega perezosamente hacia el naufragio. Cavilan que tal vez se cobren pieza menor.

Baleares no tendrá REB con la presente configuración constitucional. Solo la España federal, reforma radical de por medio, puede solventar el caso.