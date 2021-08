Dicen que ha muerto Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones. ¿Cómo es posible? La banda emblemática en aquellos años 60, los más gloriosos de la música popular de todo el planeta, los que hicieron saltar por los aires las convenciones que habían durado siglos, fue capaz no sólo de sobrevivir a los Beatles sino de mantenerse en el Olimpo del rock and roll, o como se le quiera llamar, hasta ahora mismo. Hace apenas una semana que se anunció la nueva gira de la banda lanzando, para calentarla, una canción de nuevo cuño, Living In The Heart Of Love, que comienza, como casi todas las de los Stones, con el rasgueo de la guitarra de Keith Richards dando paso a los redobles de la batería de Charlie Watts.