EL DESLIZ | Menos tuits y más ayuda

Hace un par de meses, el tiktoker mallorquín Naim Darrechi presumía en un vídeo de engañar a sus amantes para no usar preservativo. Se montó un escándalo con tuit incluido del ministerio de Igualdad. La fiscalía anunció que le perseguiría y el Govern balear anunció querella. Un montón de energía (y de recursos) que no han merecido otros casos más sangrantes en el sentido literal. Las declaraciones de intenciones y la indignación online no salvan vidas, no frenan la violencia, y lo que es más importante, no asustan a los malos. La justicia ejemplificante sí, pero no abunda. En julio pasado, un hombre aceptó en Palma dos años de cárcel por abusos sexuales continuados a su sobrina de once años, una pena que quedó en suspenso al comprometerse el acusado a realizar un curso de educación sexual y se valoró muy en su favor que pagase 2.000 euros a la niña. La semana pasada, la Audiencia de Palma condenó a la pena mínima, dos años, a un hombre por violar a su prima menor. Las juezas apreciaron que pese a la oposición de la chica de 15 años no se produjo violencia, y además aplicaron un atenuante por dilaciones indebidas de la causa judicial. El tiempo corre a favor de los violadores, amigas, y los tuits se los lleva el viento.