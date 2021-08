Mar i vent

El mes d’agost, l’única activitat reial que es manté des de l‘esvaniment de l’anterior rei d’Espanya, són les regates de la Copa del Rei i l’única persona que jamai no manca és la Reina Sofia, tan constant, que no em sorprendria que l’Ajuntament l’hagi empadronat al Palau de Marivent. Com no recordar aquella glopada d’alegria que tot ho transformava des del mateix moment de l’aterratge de l’avió reial, promesa d’activitat marítima constant i festejos en els establiments més a la moda, això sí, sempre guardant fidelitat a la gastronomia de Portals. La nòmina de convidats a Marivent incloïa totes les famílies reials i els mandataris dels països més poderosos del món.

Res a veure amb l’estil del seu fi, més seriós, més frugal i una mica sull. Bon timoner, capaç d’incloure en la seva agenda una visita als blavets de Lluc i un sopar a un xiringuito on diuen que fan una pasta carbonara autèntica. D’això en parlaré un altre dia. Son pare, amb la seva cordialitat i un soparillo, aconseguia que les autoritats locals se sentissin importants i propers en ser destinataris de qualsevol coverbo reial repetit mil vegades.

I en l’àmbit mariner, a part de guanyar totes les regates, record que un dia, arribant en veler a Cabrera amb amics, encara a distància del port, vàrem albirar un guardacostes fondejat al port i un iot a motor de llarga eslora, color blanc i disseny poderós que havia llençat l’àncora a la cala Santa Maria, fora de les boies d’ordenança. Perfecta maniobra per preservar simultàniament la seguretat i la intimitat de persona tan principal, tan encantadora i tan afortunada.