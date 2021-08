Pens que tots i totes tenim la sensació que, durant l’última dècada, no hem fet res més que gestionar una crisi darrera l’altra. La crisi de la covid-19 ha servit de crida d’atenció a la nostra societat: la nostra manera de viure no és sostenible ni resilient en els àmbits econòmic, ecològic i social. Necessitam pensar bé en el futur i fer realitat els canvis estructurals que fa temps que defensam, però que no acabàvem d’escometre perquè la gestió del que és immediat ens ho impedia. Ara toca gestionar el futur i, per fi, la Unió Europea estableix un gran marc per fer-ho amb el Pla de Recuperació Europeu i el Pacte Verd Europeu.

Per construir un futur millor -no en un sentit idealista, sinó a través d’inversions i legislació, les eines de la política- és bàsic identificar on hem fallat en el passat per poder corregir-ho. Precisament, les crisis encadenades que hem viscut la nostra generació han estat fenòmens globals, que escapen al control de les nostres fronteres més properes i que, per tant, només es poden gestionar correctament a través d’institucions transnacionals, com és la Unió Europea (UE). Però, en repetides ocasions, mentre altres potències navegaven les crisis amb més facilitat, la UE ha quedat bloquejada davant el problema a causa del seu propi entramat institucional.

La crisi financera, la crisi del deute, la crisi de refugiats, el Brexit, el mandat de Trump i ara la pandèmia de la covid-19, han estat fenòmens que han posat en relleu les mancances institucionals de la UE, arribant a qüestionar fins i tot l’essència del projecte europeu. Des del punt de vista dels socialistes europeus, ha quedat clar que la UE necessita reformes estructurals per a ser capaç de gestionar de forma autònoma la nostra economia, el sistema bancari i financer, l’acollida de la immigració, les desigualtats dins de la nostra societat i entre els Estats Membres, la competició tecnològica amb altres potències o la defensa de la democràcia al món. Ara, amb la Conferència sobre el Futur d’Europa, tenim una oportunitat única per a aconseguir tots aquests canvis.

La Conferència sobre el Futur d’Europa és un procés de participació ciutadana que es va iniciar el maig passat i durarà fins a la primavera de 2022 i que pretén involucrar a tots els ciutadans i ciutadanes de la UE en una reflexió conjunta sobre quins canvis necessita la Unió. La Conferència funciona de la següent manera: tots els ciutadans i ciutadanes de la Unió poden aportar les seves propostes, opinions i crítiques a través dels esdeveniments ciutadans de la Conferència, que s’organitzen per tot el continent, o bé les poden escriure a la plataforma digital de la Conferència. Totes aquestes propostes ciutadanes es debatran al plenari de la Conferència, que està compost d’eurodiputats, diputats de parlaments nacionals, representants de governs nacionals i de la Comissió Europea i també de representants ciutadans i de la societat civil. Jo som una de les eurodiputades membres d’aquest plenari, on treballarem perquè les conclusions de la Conferència respectin totes les propostes ciutadanes. A partir d’aquestes conclusions, les tres grans institucions europees (Comissió, Parlament i Consell) dissenyaran la millor manera de fer realitat les reformes.

La clau perquè aquest procés desemboqui en les reformes que necessita la Unió és la participació ciutadana. Tots i totes hem de participar. Com més gent opini, més força tindrem els que volem que la Unió Europea canviï cap a millor. Sempre hi ha grups que preferirien que tot seguís igual per por a perdre els seus espais de poder. Però si la participació ciutadana és un èxit, aquells que prefereixen que Europa segueixi estancada no podran bloquejar les reformes.

A més, la participació ha d’arribar per tot el territori europeu perquè les conclusions de la Conferència tinguin en compte les particularitats de cada regió. En el cas de les Illes Balears, això és especialment important perquè hem d’aconseguir que la UE ens ajudi molt més a superar els obstacles de la insularitat que ens impedeixen aprofitar totes les oportunitats que dona el Mercat Comú.

Com deia al principi, moltes vegades tenim la sensació de viure en un estat de crisi constant. La globalització, a part de moltes oportunitats, també ha difuminat les fronteres i erosionat la capacitat de gestió de les nostres institucions tradicionals. Per això, necessitam institucions transnacionals fortes i capaces de donar resposta a aquests fenòmens globals. La UE és, segurament, el projecte polític al món que més s’assembla a aquest ideal, però així i tot encara queda molt per fer-la avançar, per fer-la més autònoma i més capaç. Ara tenim una nova oportunitat per donar una empenta al projecte europeu, però ho hem de fer tots junts. Participem i aprofitem aquesta oportunitat. Només si ho fem tots i totes, podrem construir un futur millor per Europa.