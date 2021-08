Desde el siglo XX | Occidente pagará muy cara la renuncia a defender sus valores

Asquea hasta la náusea el comportamiento que ofrecen los Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Australia, el genéricamente denominado Occidente democrático, abandonando Afganistán, dejándolo en manos de asesinos que enarbolan el Corán, la Biblia musulmana, para perpetrar su ristra de crímenes, para esclavizar a las mujeres contando con la herramienta que les proporciona la sharia, la Ley Islámica, código de conducta que ordena todos los aspectos de la vida de los musulmanes. En el mundo del Islam no cabe lo de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios con el que el Evangelio cristiano asume la separación entre iglesia y estado, aunque para conseguirlo se requirieran siglos, la eclosión de las revoluciones americana de 1776 y francesa de 1789, el liberalismo del siglo XIX, hasta que en el XX se imponen los estados de derecho. No hay ni uno solo de los países de mayoría musulmana que hayan adoptado parcial o totalmente la Ley Islámica como fuente principal de sus ordenamientos jurídicos que pueda reclamarse como democracia plena. Ni tan siquiera Túnez o Turquía, los que más cerca han estado. No hay libertades, estado de derecho, en el mundo musulmán. Pasemos revista: Arabia Saudí, Egipto, Malasia, Indonesia, Irán, Marruecos, Argelia, Emiratos (ahí está instalado Juan Carlos de Borbón)..., para qué seguir. Occidente, EE UU, dejó caer en 1979 al déspota que reinaba e Irán, el sah Reza Pahleví con el resultado de que llegó algo mucho peor: la república islámica instaurada por Jomeini. El Islam está tan enfrentado entre sí como en su tiempo lo estuvo el cristianismo en Europa: las guerras de religión la ensangrentaron a lo largo de los siglos XVI y XVII. En ningún caso en el Islam ha florecido algo parecido a un estado armado de constitución democrática. Las mujeres se han llevado la peor parte; son ciudadanas de segunda, como aconteció en España durante la dictadura franquista, cuando no podían trabajar sin permiso de padre o marido, entre otras degradantes disposiciones, o son consideras esclavas, que es lo que sucederá en el Afganistán talibán, que es la situación que padecen en ricas petromonarquías del Golfo Pérsico.