Las cuentas de la vida | Un lugar distinto

La variante Delta ha resultado ser mucho más contagiosa, con mayor réplica viral y más hábil a la hora de sortear la vacuna. Una dosis ya no basta y el hecho de descartar las intervenciones no farmacológicas –como el uso de las mascarillas– ha supuesto un error. Delta ha dejado claro que la vacunación no es suficiente para acabar con la pandemia y que el objetivo de la inmunidad de rebaño se nos antoja ahora mucho más lejano. Ha puesto además de manifiesto que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos infectaremos con el nuevo coronavirus; pero nos recuerda también que las vacunas logran controlar, en una gran mayoría de ocasiones, los casos más graves y que los fallecimientos continuarán cayendo a medida que sigamos robusteciendo nuestra inmunidad.

Creo que debemos seguir siendo optimistas, aunque no ilusos. El retorno a la normalidad llevará algo más de tiempo de lo que pensábamos y seguramente va a exigir cambios en los hábitos sociales. Sospecho que, al igual que se introdujo la obligatoriedad del uso del casco en las motocicletas y de los cinturones de seguridad en los coches o que se prohibió el tabaco en lugares cerrados, las mascarillas pasarán a ser nuestros acompañantes habituales en determinadas circunstancias, como cuando vamos a un hospital o nos subimos a un avión. Se ventilarán más y mejor los espacios cerrados y se verá con peores ojos que acudamos al trabajo con síntomas de alguna afección respiratoria. Las vacunas basadas en el ARN mensajero se multiplicarán a lo largo de esta década y se convertirá en rutinaria su inoculación contra un buen número de virus cada otoño. En pocos años, nuestro mundo será un lugar distinto.