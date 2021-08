Por un adoctrinamiento en igualdad

Verano del año 2020. Recién salidos del primer confinamiento por covid en España, una joven en Zaragoza es secuestrada, drogada y violada por una manada de una banda latina y un año más tarde, la justicia española inicia un proceso por las pruebas en vídeo que lo demuestran, pero la víctima no quiere denunciarlos por miedo. Si esto no te estremece no sé qué podría hacerlo. Al otro lado del charco, verano del año 2021, el todopoderoso gobernador demócrata Andrew Cuomo se ha visto obligado a dimitir por un escándalo de presuntos abusos sexuales a varias mujeres; varios días después de su publicación, el solo informe de la fiscalía ha bastado para que todo el Partido Demócrata, presidente de EEUU incluido, lo forzaran a que dejara el cargo. ¿En qué país las mujeres se sienten más protegidas frente a sus agresores? Hablemos de adoctrinamiento.