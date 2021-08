Hoja de calendario | Zahara tan cristiana

Ante la dificultad de pastorear la espiritualidad latente y/o remanente en los espíritus inquietos, los grupos más reaccionarios de la Iglesia suelen optar por condenar al infierno a los que no siguen su hoja de ruta por el mundo. De hecho «el mundo» ha sido siempre su enemigo, junto al demonio y la carne. Sintiendo curiosidad por saber si el famoso cartel de la cantante Zahara era solo provocación navego un poco por internet y me topo con el fuerte contenido de espiritualidad cristiana de buena parte de sus canciones, lemas y letras, disfrazada bajo una capa de despecho. La cantante y poeta forma parte sin duda de esa legión de cristoheridos a los que la institución religiosa, paralizada por su esclerosis, va dejando tirados en sus márgenes. No digo que de buenas a primeras Francisco la haga cardenala, pero si lee sus letras-poemas su buen olfato descubriría el rastro del Cordero.