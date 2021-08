El gener de 1976, l’escriptor Miquel Pons publicava al setmanari Felanitx un article titular «Un Palau Ferré a Santanyí», on es feia ressò de l’agradable sorpresa que li havia ocasionat descobrir una pintura del reconegut artista català en una casa particular del municipi més meridional de Mallorca.

Miquel Pons Bonet (s’Alqueria Blanca, 1928) ha estat sempre un apassionat de l’art i la cultura en les seves diverses facetes. Professor i catedràtic de diferents instituts de l’illa, ha escrit novel·les, ha fet estudis biogràfics al voltant de literats mallorquins, i al llarg dels darrers cinquanta anys ha publicat nombroses col·laboracions culturals a la premsa escrita, especialment al Diario de Mallorca, un recull d’articles memorialistes alguns dels qual van agrupar-se a Mestres i amics de la meva vida (Documenta Balear, 2011).

Amb aquesta motivació, aquell mateix estiu de 1976 s’organitzà una expedició a Catalunya per visitar el pintor cubista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000) al seu taller de Montblanc, a la carretera que s’apropa cap al Monestir de Poblet. A més de Miquel Pons, també hi participaria mossèn Joan Sunyer, i el matrimoni format per la valenciana Immaculada Nacher i el compositor i jurista Joan Vidal Perelló (Sóller, 1938 – Palma, 2005), destacat organista i registrador de la propietat, que també seria professor de la Universitat de les Illes Balears, i membre de l’Acadèmia de Jurisprudència.

Nacher i Vidal, que ja coneixien l’artista de la seva estada professional al Camp de Tarragona, abans d’instal·lar-se definitivament a Mallorca, farien de mestres de cerimònia en uns dies de llargues reflexions amb l’artista que Miquel Pons publicaria poc després en un llibre-entrevista que va titular Conversacions a Montblanc amb Palau Ferré (Editorial Ramon Llull, 1977) i que ofereix una visió personal molt interessant d’un dels artistes més singulars de l’art català de la segona meitat del segle XX.

Cal tenir en compte que aquells eren uns anys d’especial convulsió per a Palau Ferré, un pintor, escultor i ceramista format a Barcelona i París a qui un parell d’anys enrere, el maig del 1974 el Tribunal Suprem l’havia condemnat a pintar a metres quadrats. La insòlita sentència era conseqüència d’unes dubtoses clàusules d’un contracte que el cubista havia signat amb un empresari i que li impedien crear i exposar amb la llibertat que desitjava. A causa d’aquella sentència, Palau Ferré prendria una decisió dràstica i, a partir d’aleshores, i al llarg de la següent dècada, seria conegut per la premsa com «el pintor que cremava els seus quadres».

Les de l’estiu de 1976 van ser unes jornades especialment memorables, en les quals els mallorquins descobririen la història fascinant d’un artista virtuós que havia impressionat crítics d’art i col·leccionistes a partir de la intensitat dels colors que omplien els seus quadres: dels seus paisatges primaverals d’arbres fruiters, de les figures femenines d’ulls ametllats que interpel·len l’espectador amb la seva mirada, de les natures estàtiques plenes de gerros i flors i de les composicions simbòliques en les quals hi sobresurt el gust per la musicalitat.

Així, arlequins, minotaures, gira-sols agegantats, colom de la pau i síndries intensament vermelles formaven part d’un imaginari referencial molt marcat per la lluminositat mediterrània. «Espais equilibrats i amb una perfecta coloració multiplicada, de graduals matisacions resoltes amb espatulades amples, segures, destres fins a arribar a una síntesi de paisatge», com els definiria Miquel Pons en el seus escrits al voltant de Palau Ferré, a qui definia com un mestre a l’obra del qual «cada vegada hi descobreixes nous valors, noves sensacions, tota la pau».

Pons, Sunyer, Nacher i Vidal tornaren a l’arxipèlag meravellats per l’art i el pensament d’un artista que concebia l’art com una qüestió total i que justament aquells dies també havia rebut la visita d’un grup d’universitaris francesos -de París i Orleans- que volien conèixer més al voltant de la seva vocació cubista i els anys que Palau Ferré havia viscut a la capital del Sena, a cavall de la dècada dels cinquanta i la dels seixanta.

De fet, si l’any 1957 Palau Ferré va haver d’ajornar sine die una proposta artística que li havia fet la galeria mallorquina Quint d’exposar els seus insignes olis a Palma, va ser justament perquè el govern francès li havia acabat d’atorgar la primera de les beques que el portaria a Notre Dame on l’artista connectaria amb els corrents internacionals de l’art.

Així, si el projecte de la galeria Quint d’introduir l’artista a les Illes no es va poder arribar a dur a terme, sí que a partir de l’amistat de Palau Ferré amb el nucli cultural de Santanyí, que s’allargaria al llarg de tota la seva vida, són diverses les col·leccions privades de Mallorca -que se sumen a d’altres d’existents a les Illes Balears- que disposen de quadres de l’artista, que justament aquests mesos s’estan catalogant, i que en algun moment proper seria bo de poder exposar al públic.

Aquest 2021 el pintor Palau Ferré hauria fet cent anys i, per recordar-ne la figura, s’han organitzat nombrosos actes i exposicions en moltes poblacions amb les quals va estar vinculat, en el que és una commemoració oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquest marc, és especialment rellevant recordar que la cèlebre trajectòria de Palau Ferré va deixar empremta també a les Illes Balears. Una història d’art, literatura i amistat al cor de Santanyí.