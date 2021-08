De manera general hi ha tres assumptes que són tabú en moltes reunions familiars: política, religió i futbol. Si volem que hi hagi pau i tranquil·litat, millor no tocar aquests temes o passar de llarg. Tants caps tants barrets. Cal parlar millor de coses fútils que no comprometen ni assenyalen a ningú. Tanmateix, davant d’un món cada vegada més plural, dominat per l’era digital, ja no n’hi ha temes insignificants, superflus o trivials, tots són valuosos, malgrat que la nostra actitud davant d’això o allò pot esdevenir superficial o poc interessada. Sembla que entre amics i coneguts és més fàcil exposar la teva opinió, obrir el pensament sense temor, alliberar-te del pudor que comporta ser blasmat. De la mateixa manera que hom no pot explicar la seva vida en cinc minuts, hi ha qüestions que demanen el seu temps i llur assossegament, com és ara l’impuls de la consciència cap a la transcendència, la cara misteriosa i oculta de la vida, que ens fa capaços de meravellar-nos i de sorprendre’ns de tot el que ens envolta. No són converses de cafeteria. Quina llàstima!, que hagin minvat les tertúlies, aquelles que giraven al voltant d’un únic tema, tocat des de tots els vessants, talment com es feia en el teatre d’Ibsen que, encara que no ho semblés, mai s’extraviava de l’argument central. La vida que portem amb les seves mil i una preocupacions i activitats és com una força centrífuga que ens empeny cap a l’exterior i que sovint la fa incompatible amb la interioritat, que convida òbviament a la pregonesa i a l’essencial. Separem exterior d’interior, aquella saludable tensió dialèctica rica en multitud de matisos. Actualment sabem molt de la vida: hem assolit grans avenços mitjançant les ciències modernes, els coneixements científics han apropat als éssers humans entre si, hem estat capaços de dividir els àtoms i de manipular els gens, interpretar el genoma humà, probablement tot això fa que la vida sigui més còmoda, però això no vol dir que la faci més humana. Fins i tot les persones que diuen que fan els que els hi dona la gana, resulta que no són felices. Som presoners —si fem cas al mite de la caverna de Plató— d’una imatge del món construïda sobre la raó empírica, on només es percep l’eco i les ombres canviants de les coses, allò que es veu i s’escolta, el que es posa a dins a través de categories mentals, desconeixent la veritat que s’amaga rere les coses i que l’hi confereixen sentit. La realitat pot esdevenir referència a quelcom que significa, un significant: signe, paraula o mot. Tota expressió simbòlica és anunci de transcendència (George Steiner), car el significat es transcendeix per a designar una realitat superior. Es tracta de captar l’impenetrable, conèixer les manifestacions de la raó profunda i de la bellesa exultant de les coses simples. I per això cal una mica de metafísica per a copsar la bellesa de les coses. Juntament amb la bellesa, hi ha la veritat i el bé, els tres transcendentals de la tradició escolàstica, que junts fan del món un art redemptor. El prefix trans (del verb «transire», passar d’un estat a un altre) ens situa en un nou estat, segons el qual, en un subjecte qualsevol, pot aflorar una personalitat distinta del jo habitual. En condicions excepcionals, l’ésser humà, pot assolir la facultat de la criptestèsia (la percepció de fenòmens que normalment els sentits no capten, una mena de sensibilitat oculta) i de la metagnòmia (coneixement que està per damunt del normal) per l’exercici de la qual no són obstacle ni el temps ni l’espai, ja que aquest propòsit supera el pensament i esdevé capaç de percebre la realitat present, passada o futura, més enllà de les limitacions sensorials i cerebrals. És la dimensió enigmàtica de l’existència, capaç d’escrutar el misteri. En un món del tot interior, hom no pot cercar el més enllà altrament que més endins, aquesta realitat no podrà pas ser igual per a tothom —per dins tothom és distint—. El Cant espiritual de Maragall n’és una prova de la percepció que té del món i de la natura, signes d’un més enllà. Per a Maragall la bellesa ho abasta tot, perquè és infinita i això fa que la lletjor sigui relativa.