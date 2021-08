La Segunda Restauración se dirige hacia su colapso

Atención a lo que dice el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo en un reciente análisis: «La Segunda Restauración (iniciada con la Constitución de 1978) se va aproximando a lo que fue la Primera (vuelta de los Borbones en 1876 con Alfonso XII proclamado rey por el Ejército): la Monarquía impide que el sistema político se desmorone por completo; al tiempo, no permite que se produzca la renovación del mismo mediante reformas de ningún tipo». Añade el doctor Pérez Royo: «El tiempo sigue corriendo, sobre todo para el PSOE, que se ve en posición insostenible, porque no puede convertirse en partido dinástico por encima de todo, que es lo que se le acabará exigiendo». Ahí radica el gran problema hoy insoluble: la Corona aguanta la crisis que la zarandea, derivada, en cierta forma, pero no la única, porque su vuelta a España por la voluntad del general Franco es un pecado original imborrable, por el desastre protagonizado por Juan Carlos de Borbón, que, es ocioso reseñarlo, ha echado a la basura lo realizado en la Transición, debido a que el PSOE, partido esencialmente republicano, le hace de clave de bóveda. Es el partido socialista el que garantiza su continuidad. Los aspavientos monárquicos de la derecha contribuyen a debilitarla. El bloqueo que el PP mantiene impidiendo cualquier reforma, incluida la grosera del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es coyuntural, al igual que su compromiso monárquico: dejará de ejercerlo cuando atisbe que no sirve a sus intereses. Es el PSOE, reiterémoslo, quien concede estabilidad al sistema; también es evidente que las cosas tal como están no pueden sostenerse en el tiempo. Llegará momento en el que la Segunda Restauración colapsará, al igual que lo hizo la Primera en septiembre de 1923 cuando el capitán general de Cataluña, siempre Cataluña, Miguel Primo de Rivera, padre del fundador del partido fascista Falange Española, José Antonio, dio su golpe de Estado (avalado por la UGT, que colocó a su líder, Francisco Largo Caballero como consejero de Estado). Ocho años después, al caer la dictadura, llegó la Segunda República.