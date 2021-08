Hoja de calendario | El precio de la electricidad

Ayer, el precio de la electricidad batió otro récord en España, y el megavatio-hora se situó en los 113,99 euros, el promedio más alto de la historia. Y el problema no consiste en que hayan tenido o no efecto las acomodaciones fiscales que se han realizado para intentar reducir estas cifras insoportables sino en causas de fondo que no se abordan como es necesario hacer.

Se mitiguen o no tocando los impuestos, estos precios desbordados en nuestro sistema marginalista se deben a que la demanda supera la oferta de las energías más baratas, renovables y nucleares, y ha de ser atendida poniendo en marcha centrales de ciclo combinado que se alimentan con gas natural, cuyo precio, por diversas razones geopolíticas y de mal funcionamiento oligopólico de los mercados, ha subido de forma inaceptable. También incrementa los precios el elevado precio de los permisos para producir CO2.

¿Qué se puede hacer ante estas evidencias? De entrada, negociar en el seno de la UE un mix distinto. No tiene sentido que el precio final de la electricidad no se relacione con el promedio de los costes de la energía proveniente de las distintas formas de generación sino que sea el de la fuente más cara (las centrales de gas). Y además, hay que multiplicar la construcción de generadores renovables, incrementar la importación de electricidad europea, fomentar el autoconsumo…

Y todo ello a gran ritmo porque si se quiere avanzar con rapidez en la contención ecológica de las emisiones y no se avanza en renovables, el consumidor acabará pagando la incompetencia de su propio bolsillo.