Tempus est iocundum | Han tancat quelcom més que un forn

Dissabte passat tancà les portes el forn de Can Moranta, de Consell. Ho contà amb detall Miquel Bosch a les pàgines de Part forana. És un cop personal perquè he gaudit molts matins de berenant les seves magdalenes mida XXL, esponjoses i saboroses. Preg cada dia perquè el tancament de Ca na Joanaineta, d’Alaró, sols sia temporal. Tot el Diari de Mallorca ha menjat cada vint-i-quatre de juny les seves coques de verdures o trempó cruixents i les seves ensaïmades de premi.

Però aquest no és un article per plorar per uns forns concrets. És un plany col·lectiu perquè cada mes o fins i tot cada setmana desapareix un negoci entre aquells que formaven una estructura comercial i econòmica d’àmbit local. Unes botigues, pastisseries o bars que oferien un producte identificable amb l’illa en la qual havien obert les portes fa tres, quatre o més generacions.

Els dos exemples citats no són casos aïllats. Un repàs superficial a l’hemeroteca del diari dels darrers anys permet elaborar una llista de la desmemòria sentimental. Ca na Bet, la merceria creada quan els negocis duien el nom del propietari i no un anglicisme. Can Vila, de la plaça de Santa Eulària, que mai arribarà a ser centenària. El bar Cristal, que perdé el seu esperit durant uns anys per culpa de la bogeria de l’escalada dels lloguers de locals. Can Roca, on anàvem a comprar paper ‘pinotxo’ per elaborar els nostres treballs manuals de l’escola. El restaurant Caballito de Mar de les nits llargues estiuenques al Passeig Marítim. El forn del Terreno que baixà la persiana per un mal que es repeteix sovint: la manca de relleu quan arriba la jubilació d’una generació. El forn original de Can Guixa, a Inca. La pastisseria Llull, al carrer 31 de desembre, al cap de 64 anys de vida… la llista no s’acabaria mai si anéssim poble a poble o barri a barri de Palma.

És cert que alguns emprenedors aporten saba nova a la tradició mallorquina. Per posar un exemple, el Fornet de la Soca, de Tomeu Arbona, seria l’exemple d’un establiment que no es conforma a mantenir la tradició, sinó que practica l’arqueologia gastronòmica, com expliquen amb orgull les pissarres exteriors. També tenim els pans artesans que elaboren a Amadip-Esment. Compleixen una labor social i, el que és tant o més important, són molt bons. O els de L’Exquisit de Binissalem. I ben segur que molts altres que no conec.

Però aquestes i altres són excepcions que confirmen la regla. Gairebé cada vegada que tanca un forn tradicional, la clientela es troba més aprop de veure’s obligada a consumir barres industrials. Pans que res tenen a veure amb els elaborats amb massa mare que, de vegades, és hereva de la creada quan s’obrí el negoci. Amb cada defunció perd territori el pa sense sal, segell identificatiu de l’aliment bàsic mallorquí, una decisió sàvia que adapta el producte a les condicions climàtiques de l’illa.

De vegades es té la impressió que la globalització s’aplica a les coses que menys importen i, en canvi, no ha avançat gaire en assumptes de gran rellevància. L’exemple més recent i transcendent és el de la vacunació contra la covid. Els especialistes demanen una acció global per evitar que noves variants inutilitzin les defenses i la resposta és un campi qui pugui! En canvi, trobam les mateixes marques a les botigues de Nova York a Tòquio, d’Estocolm a Palma. Els productes que consumim, lluny de cercar la varietat que donen les cuines locals van cap a la consagració d’una oferta limitada i industrialitzada.

Per això quan tanca un forn tradicional es perd quelcom més que un lloc on es pasta i enforna el pa. Se’n va un sistema comercial nascut dintre de la família o entre uns pocs socis. Desapareix un producte adaptat a les circumstàncies de la terra on es fa i es consumeix.