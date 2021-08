Señoras de verdad, señoras de mentira

La maravillosa Señora Maisel, Gambito de dama... disfruté las series, pero me sentí decepcionada, casi estafada, cuando supe que las protagonistas eran pura ficción, que no habían existido ni esa jugadora de ajedrez, ni una humorista madre de familia que triunfara en clubs de Nueva York en los años 50. Pero ¿acaso no son ficción la mayor parte de series y películas y aun así nos emocionan? ¿Y por qué son más atractivas si están inspiradas en hechos reales? La relación entre realidad y ficción fue siempre delicada, pero más aún desde que se impusieron los realities y los informativos empezaron a darnos a las noticias con tratamiento de folletín.