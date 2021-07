No hace mucho me dirigía al trabajo bajando por la calle de Can Cavalleria de Palma -que está hasta arriba de pintadas, una vergüenza- cuando, al doblar la esquina que confluye en la calle Concepció, me encontré a un hombre que llevaba a una mujer ya mayor «de bracet», como decimos en buen mallorquín. El hombre en cuestión tendría alrededor de 50 años y presentaba un aspecto aseado, como de quién se ha arreglado para la ocasión. Durante el breve instante en que nos cruzamos -yo iba en dirección contraria a la suya- me pareció escuchar una breve discusión en la que él intercaló el vocablo «mumare», que me parece uno de los sustantivos más bonitos que alberga el catalán de Mallorca (por cierto, no estaría de más que alguien le explicase al Sr. Casado que el catalán es una lengua no exclusiva de Catalunya, como el castellano no lo es únicamente del Estado Español. Aunque esto son «figues d’altre paner», en otra de nuestras bellas y afortunadas expresiones...).