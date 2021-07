Dret a rèplica a un article de Lluis Vallcaneras (publicat a Diario de Mallorca el 06-07-2021)

1.- El senyor Vallcaneras signa la columna com col·laborador del CES (Consell Econòmic i Social). En la informació consultada avui mateix a la plana web del CES no hi figura el seu nom en el llistat d’integrants dels òrgans unipersonals o col·legiats; el ple, la comissió permanent o qualsevol de les sis comissions de treball. La figura de col·laborador no s’esmenta. El senyor Vallcaneras va fer part del CES en el seu moment com a resultat del seu nomenament com a representant del Govern Balear a instàncies de Jaume Mates la primera vegada i de José Ramón Bauzá la segona el 2011, per la seva proximitat ideològica a aquestes persones.

2.- El senyor Vallcaneras és integrant, avui en dia, de TRAMUNTANA XXI amb el càrrec de vocal, un grup impulsat per el actual propietari de Son Moragues, senyor Bruno Entrecanales, que ostenta el càrrec de tresorer.

3.- En l’article, s’esmenta del senyor Joan Majol, vicepresident de TRAMUNTANA XXI, abundant en la proposta d’aquesta entitat de crear una Llei de la Serra de Tramuntana, però, en cap cas, en fa menció que aquesta proposta és la d’una part del conjunt d’actors que volen treballar per una solució plena i consensuada per aquesta joia. La dels representants dels grans propietaris com ha reconegut Joe Holles, president de TRAMUNTANA XXI.

4.- Som persona que estima la muntanya i que practica l’activitat del senderisme per Tramuntana fa molts d’anys, responsable i prudentment. Com l’immens nombre de persones que conec. M’ofèn que, de nou, una persona com Lluis Vallcaneres criminalitzi el col·lectiu de muntanyencs al·ludint a l’«impacte en el medi natural de la Serra» i a «conflictes dels usuaris amb propietaris i l’Administració». I ho fa gosant esmentar la figura de Benigne Palos! Aprofita les malifetes de pocs per castigar a tot el col·lectiu.

5.- Tinc alguns dels llibres de Lluis Vallcaneras a on descriu rutes per Tramuntana. He seguit molts dels seus recorreguts i li he d’agrair que m’hagi regalat estones fantàstiques. M’entristeix que ara, la mateixa persona sigui la que proposi «limitacions a les nostres activitats», «sacrificis a tothom, (...) muntanyencs». I tot sense dades, sense explicació, sense escoltar, anant contra el col·lectiu més dèbil a sac. Prohibint el territori que ens ha ensenyat a trescar amb els seus llibres per defensar vés a saber que i a qui.

Rebi vostè una cordial salutació.