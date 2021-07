Energía negativa

La universidad de Ohio ha investigado el por qué hay personas que siempre hablan y recuerdan desgracias antes que situaciones agradables y ha llegado a la conclusión que se aprende más de las experiencias negativas que de las positivas. También la universidad de Pennsylvania ha realizado otro estudio en el que demuestra, que aunque hoy existen menos riesgos de no sobrevivir, la mente continua reaccionando igual que en tiempos de los neandertales y sigue funcionando así porque el cerebro está programado para enfocarse en lo negativo, como instinto heredado y defensivo para hacer frente a las adversidades, para sobrevivir como especie. O sea que las raíces neurológicas de la negatividad existen y solo los que hacen caso al instinto del miedo o temor reaccionan de forma adaptable. Al cerebro no le importa la felicidad sino su supervivencia. ¡Vaya coñazo!

Los que están afectados por ese virus de negatividad son tipos muy variados, los hay pasivos, victimistas, todo lo que ocurre de malo es culpa de los demás, si estás bien en aquel momento del encuentro acabarás sintiéndote mal por no estar como ellos, contagian su cabreo vital, la tristeza e incluso el miedo. El origen de su actitud podría también encontrarse en el egoísmo o en su estupidez. Son criticones por naturaleza, viven la vida de los demás porque la suya no les gusta y destrozan a todos los que les rodean. Estos envidiosos son unos fracasados, no soportan el éxito de los demás, a todo atribuyen peros y mala intención. También los hay que son auténticos psicópatas que infligen dolor, humillan y menosprecian, sin sentirse culpables.

Cuando nos despedirnos le dije que no me gusta hablar de rumores, ni me interesan las críticas hacia personas que no está presentes y por favor antes de irte dime algo agradable, o positivo, no lo conseguí… John E. Steinbeck, escritor norteamericano, (California 1902-1968), premio Nobel de Literatura, autor entre otras novelas de Al este del Edén y Las uvas de la ira, escribió que «las personas que sufren tristeza del alma pueden matarte mucho más rápido que una bacteria».