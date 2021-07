Cesar viene de César. El poder no consiste en nombrar ministros a voluntad, sino en destituirlos con la misma alegría. La conciencia de esta prerrogativa requiere de un periodo de incubación, como las vacunas. Sánchez estaba más orgulloso de su crisis en la entrevista con Piqueras del martes que en su aséptico y átono recitado de carteras del sábado. Si fuera sincero, no se refugiaría en la renovación indispensable y en homenajes huecos a los decapitados, admitiría que necesitaba reafirmarse desde la crueldad. Si fuera sincero, no sería presidente del Gobierno.