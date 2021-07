Tierra de nadie | Mermelada

El mundo se ha vuelto tan difícil de dirigir que hemos aceptado que nos lo desdirijan. A nuestros dirigentes deberíamos empezar a llamarlos desdirigentes. Y no lo digo con ironía porque, en líneas generales, desdirigen bien. No me refiero a los nuestros, a los españoles, sino a todos los deslíderes que en el mundo son. Hay días en los que suena el despertador, abro los ojos, contemplo los diferentes hilos narrativos de mi propia vida y me pregunto si los podré sacar adelante un jueves más. Una vida es una cosa muy pequeña comparada con siete mil millones de vidas, que es el número de seres humanos que se afanan en este trozo de roca cultivable llamado Tierra. No debe ser fácil poner un poco de orden en un lugar donde se manejan inventos tan extraños como el dinero, la ganadería intensiva, el chuletón al punto y el yogur desnatado. Pero donde no se puede poner orden se pone desorden y ya está.