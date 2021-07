Entrebancs | La pandemia, reflexiones sociológicas

La situación sanitaria, a pesar de los controles y la vacunación, muestra situaciones cuanto menos preocupantes, especialmente entre la población joven. Y, dado que la seguridad sanitaria es básica para reactivar la actividad turística, podemos correr riesgos como mínimo de cierta ralentización en nuestros mercados básicos, como el alemán y el británico.

La velocidad de propagación del coronavirus en Balears sigue en tendencia ascendente, con una incidencia de riesgo alto situada en los 199,8 casos por cada 100.000 habitantes. No presentaba un perfil tan elevado desde el pasado mes de febrero, en plena tercera ola de la pandemia, pero el escudo de la vacunación ha cambiado mucho el contexto y centrado los nuevos casos diarios en la población más joven y menos inoculada con el fármaco contra la covid. La mayoría de los nuevos casos se producen en esta explosión de contagios entre la población de 16 a 29 años, que presenta una incidencia descontrolada en los últimos 14 días de 710 contagios por cada 100.000 habitantes.

¿Cómo se produce este contagio? Fiestas, conciertos, espectáculos masivos sin que se hayan aplicado las correspondientes medidas anticovid, (mantenimiento de la distancia recomendada y el uso de las mascarillas). También hay que hacer referencia a los denominados viajes de estudios con sus participaciones en los denominados macrobotellones. El maldito botellón callejero como vía de escape de adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes. Fiestas particulares, reuniones…. En las cuales puede ser cierto que los participantes se desconozcan entre sí, lo que puede dificultar el rastreo de los contagios como posibles sujetos activos y/o pasivos.

Es necesario matizar el colectivo «joven» formado por dos bloques con diferencias significativas (16 a 22 y 23 a 29). Especialmente en el primer bloque la responsabilidad personal parece no haber funcionado. Sin pretender justificar su actuación, sí es necesario cuanto menos intentar explicarla. Un 40% de este colectivo no tiene trabajo, ni perspectivas de encontrarlo en unas condiciones mínimas de estabilidad. Más aún, cualquier perspectiva de futuro se les antoja una utopía. En cuanto al segundo bloque (23 a 29) su situación es distinta. Una mayoría fueron activos en el mundo laboral-profesional, pero hoy por hoy han perdido su empleo y con pocas perspectivas de recuperarlo. Se trata de un segmento que gozaba de una emancipación económica respecto a su familia directa e incluso, en los momentos de bonanza socioeconómica adquirió una vivienda en propiedad y/o en alquiler. Hoy no puede hacer frente a la cuota hipotecaria o alquiler, lo que, en algunos casos se ven obligados a regresar con su familia y renunciar a su emancipación. Este colectivo necesita «distraerse» de su dura realidad, lo que les conduce lógicamente a socializar (fiestas, reuniones, etc.)

El panorama es incierto, y haberlos hay los que prevén una quinta ola. Se duplican los casos de coronavirus en una semana, 510 nuevos contagios. A pesar de tal repunte, la presión asistencial hospitalaria sigue a niveles aceptables desde que terminó la primera ola en el 2020. De momento en nuestra comunidad un porcentaje razonable de las camas hospitalarias y de UCI están ocupadas por pacientes con covid. Pero una transmisión descontrolada del virus puede traernos otros problemas. A corto plazo, la saturación de la atención primaria. «La salud púbica, donde se ubican epidemiólogos y rastreadores, tiene una sobrecarga enorme y la primaria soporta una presión importantísima desde marzo del 2020. Ahora, con el tipo de transmisión y los grupos de edad afectados es todavía mayor» (F. Simón). En referencia a la vacunación, al menos en nuestra comunidad, se está desarrollando de modo adecuado con una dedicación explícita a los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años.

La reactivación de la actividad turística, especialmente en los mercados alemán y británico, podría considerarse un relativo éxito obtener una ocupación en torno al 40/50% respecto a la Temporada alta 2.019, y una prolongación de la actividad hasta finales de octubre (posible, pero no fácil). La obtención de tales resultados se basa en la seguridad sanitaria (vacunación sostenida) y control de «excesos».

Desde tal perspectiva son relevantes las decisiones tomadas con el consenso de los participantes de la Mesa del Diálogo Social ( Govern, Caeb, Pyme, CCOO, UGT) aplicables especialmente en «las zonas reconocidas por sus excesos». Se mantienen las discotecas cerradas hasta finales de julio; comercios y gasolineras no podrán vender alcohol a partir de las 22; se crea la figura de auxiliar/covid como apoyo a los policías locales.

La coyuntura no es fácil. Reactivar la actividad turística no puede limitarse a sálvese quien pueda. A corto plazo es imprescindible recuperar pymes/autónomos y puestos de trabajo. Pero el horizonte no puede seguir siendo el actual modelo productivo: máxima ocupación en escasos meses, contratación masiva de trabajadores en situación de precariedad. Recuperar la normalidad no puede limitarse a más de lo mismo.